'Yêu râu xanh' khống chế nữ công nhân 22 tuổi ở Phú Thọ vào ô tô lúc tờ mờ sáng, hết đòi 'cướp tiền' lại dùng 2 tay sàm sỡ nạn nhân

Xã hội 19/06/2021 08:16

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một gã đàn ông vì đã cướp tài sản và có hành vi sàm sỡ một cô gái trẻ.

Theo Dân Việt, ngày 18/6, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (SN 1985, ở khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội Cướp tài sản.

Được biết, khoảng 1h sáng 9/6, Nguyễn Ngọc Minh thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 19A-198.93, mang theo 2 con dao nhọn với mục đích tìm người để cướp tài sản. 

Khoảng 4h45 cùng ngày, Minh điều khiển xe ô tô đến địa phận khu 16, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. Tại đây, Minh phát hiện chị H. (SN 1999, ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) - là công nhân công ty JNTC Vina đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision đi một mình.

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Đối tượng Minh đã cố thủ trong nhà trước khi bị khống chế - Ảnh: Dân Việt

Phát hiện “con mồi”, Minh cầm dao nhọn chặn đường, khống chế, ép chị H. lên xe ô tô, đe dọa, yêu cầu chị H. phải đưa điện thoại và tiền cho Minh. Lúc này, chị H. nói điện thoại và tiền để trong cốp xe máy, Minh đã nổ máy xe ô tô đi được khoảng 100m thì dừng lại. Tại đây, Minh cầm dao khống chế, lục túi áo, túi quần chị H. để tìm tiền và điện thoại. 

Tuy nhiên, không tìm được tài sản có giá trị trên người chị H. nên Minh đã dùng 2 tay sàm sỡ chị H. Lợi dụng đối tượng sơ hở, chị H. đã chụp lấy con dao Minh vừa để dưới ghế giơ về phía Minh, yêu cầu mở cửa ô tô. Sau đó chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

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Tang vật - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

 Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, căn cứ tài liệu xác minh, ngay trong ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Thao đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Minh.

Khi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Thao phối hợp với Công an phường Dữu Lâu, Công an thành phố Việt Trì và chính quyền địa phương đến nhà để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đối tượng Minh đã đóng cửa cổng và cửa nhà, dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, dao nhọn để chống trả lực lượng Công an.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Minh còn xả khí gas đe dọa sẽ cho nổ nếu lực lượng công an xông vào bắt giữ hắn. Sau nhiều giờ kiên trì vận động đối tượng chấp hành không có kết quả, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã lên phương án khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ngoài việc khởi tố hành vi cướp tài sản, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Ngọc Minh về tội Chống người thi hành công vụ.

 

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Từ khóa:   Phú Thọ sàm sỡ cướp của

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