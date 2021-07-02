Xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm mới trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 1 bệnh viện

Xã hội 02/07/2021 19:41

Tính từ 27/4 đến 12h ngày 2/7, TP.HCM có tổng cộng 4.345 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố. Hiện tại trên địa bàn TP đã xác định thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới.

Theo thông tin từ VietNamNet, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính từ ngày 27/4 đến 12h ngày 2/7, TP.HCM có tổng cộng 4.345 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố.

Tính từ 6h ngày 1/7 đến 6h ngày 2/7, thành phố ghi nhận 533 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 460 trường hợp tại khu cách ly, khu phong tỏa, cách ly tại nhà đều xác định được nguồn lây nằm trong các chuỗi lây nhiễm trước đó; 2 trường hợp phơi nhiễm, là dân quân trực khu phòng tỏa ở quận 5 và TP.Thủ Đức; 42 trường hợp phát hiện khi khám sàng lọc tại 15 bệnh viện.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Bỉnh, ngoài những chuỗi lây nhiễm cũ, TP.HCM vừa phát hiện ra 3 chuỗi lây nhiễm mới sau:

Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại chuỗi này là một người đi khám tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông vào ngày 28/6 và có kết quả dương tính với nCoV. Ngay sau đó, ngành y tế thành phố đã tiến hành khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 2.800 công nhân làm việc ca ngày. Những lao động làm ca đêm được yêu cầu cách ly tại nhà để y tế tới lấy mẫu.

Công ty ở hẻm 42, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh

Trước đó, công ty này có một nhân viên ho, sốt và có kết quả dương tính nCoV. Ngày 28/6, 81 nhân viên của công ty đã liên hệ với Bệnh viện FV, thuê xe tới bệnh viện xét nghiệm. Kết quả, có 20/81 người dương tính. Hiện tòa nhà của công ty này đã bị phong tỏa, những người tiếp xúc F1, F2 phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện ngày 30/6, với 25 ca có kết quả dương tính nCoV, gồm 17 bệnh nhân và 8 thân nhân. Họ thuộc khu B - nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV của bệnh viện. Theo nhận định ban đầu, nguồn lây có thể xuất phát từ bên ngoàit thông qua một người nuôi bệnh mắc Covid-19, trú tại quận Bình Tân.

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