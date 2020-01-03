Xôn xao đám cưới khủng của đại gia Quảng Ninh: Rước dâu bằng siêu xe vài chục tỷ, thực đơn toàn sơn hào hải vị

Xã hội 03/01/2020 14:54

Hình ảnh đám cưới khủng của đại gia Quảng Ninh với dàn siêu xe cùng tiệc cưới toàn sơn hào hải vị khiến cư dân mạng trầm trồ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại tiệc cưới vô cùng hoành tráng, lộng lẫy khiến nhiều người trầm trồ. Theo như chia sẻ, đám cưới khủng này được tổ chức vào ngày 31/12 tại đất mỏ Quảng Ninh. Chi phí cho đám cưới cũng không phải dạng vừa, riêng rạp cưới đã lên tới 2,5 tỷ đồng. Cô dâu chú rể cũng được đồn đoán là có xuất thân trâm anh thế phiệt.

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Dẫn đầu đoàn xe rước dâu là chiếc Maybach 62S màu trắng có giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh: FB
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Theo sau là 2 chiếc Rolls Royce biển tứ quý - Ảnh: FB
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Không gian tiệc cưới vô cùng lộng lẫy - Ảnh: FB

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Thực đơn của buổi tiệc cũng thuộc hàng khủng với nhiều món sơn hào hải vị. Mỗi mâm cỗ cưới được cho là có giá khoảng 35 triệu đồng với những món như: Sái sùng rang, cà chua bi Đài Loan, súp vi cá bào ngư, bóng cá hải sâm kèm nấm đông cô, cua hoàng đế nhập khẩu Alaska, gà hấp, salad, bò wagym, cá tuyết, miến om cua, canh hải sản, cherry...

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Đám cưới khủng nên thực đơn cũng không phải dạng vừa - Ảnh: FB

Đám cưới khủng gây bão mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. "Nhìn đám cưới là biết gia thế như nào rồi"; "Nhìn mấy món ăn mà choáng"; "Sao đám cưới không có heo quay nhỉ? Vậy là không được rồi"; "Ôi heo quay đâu, chắc do thịt heo lên giá đây mà"..., dân mạng bình luận hài hước.

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