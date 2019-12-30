Clip: Xúc động chàng trai tổ chức lễ cưới với bạn gái đã qua đời

Thế giới 30/12/2019 16:04

Bạn gái qua đời khi lễ cưới sắp đến gần, chàng trai vẫn tổ chức đám cưới ngay trong đám tang của cô khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi gây bão mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người.

Mới đây, câu chuyện tình yêu của anh Ryan Pag-asa Casidsid (sống tại Rodriguez, Philippines) và bạn gái Richielyn Jimenez đã lấy nước mắt của nhiều người.

Filipinotimes đưa tin, cả hai vốn là đồng nghiệp rồi trở thành người yêu của nhau. Đầu tháng 1 năm nay, Ryan đã cầu hôn Richielyn dưới sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp. Sau khi tổ chức lễ đính hôn, cặp đôi đã định ngày cưới vào 21/12 năm nay. Tuy nhiên những chuyện đau lòng liên tiếp xảy đến phá vỡ tương lai hạnh phúc của đôi trẻ.

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Ryan luôn ở bên cạnh Richielyn, cùng cô đối mặt với bệnh tật - Ảnh: Filipinotimes

Sau khi đính hôn không bao lâu thì Richielyn mang thai. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài, khoảng 2 tháng sau cô gái bất ngờ bị sảy thai. 

Cặp đôi đều đau lòng vô cùng nhưng không muốn mọi người phải lo lắng nên nhanh chóng quay trở lại công việc.

Đến gần ngày cưới, Ryan và Richielyn lên kế hoạch cho một hôn lễ hoàn hảo. Cả hai cùng đi chọn váy cưới, nhà hàng và cả quà lưu niệm cho khách mời. 

Tháng 10 vừa qua, bụng Richielyn bỗng trở nên to bất thường. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cô bị bệnh cổ trướng, tích tụ dịch trong cơ thể. Richielyn tiến hành phẫu thuật để lấy khối chất lỏng ra khỏi ổ bụng.

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Cặp đôi đã lên kế hoạch về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng cái chết đã cướp Richielyn khỏi Ryan - Ảnh: Filipinotimes

Vài ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Richielyn lại bị đau đầu dữ dội. Cô đến bệnh viện và được chẩn đoán bị viêm màng não lao, cơ hội sống sót chưa đến 50%. Ngay cả nếu qua cơn nguy kịch, Richielyn cũng sẽ chịu biến chứng suốt quãng đời còn lại. 

Những cơn đau đầu khiến cô gái trẻ rơi vào hôn mê. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật não cho cô. Thế nhưng thần may mắn không mỉm cười với Richielyn. Cô đã qua đời vào ngày 3/12, chỉ gần 3 tuần trước khi đám cưới diễn ra. Trước khi chết, cô đề nghị Ryan chôn mình bên cạnh đứa con của họ. 

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Ryan làm đám cưới với bạn gái ngay trong đám tang của cô - Ảnh: Filipinotimes

Cái chết của vợ sắp cưới khiến Ryan bị đả kích rất lớn. Tuy nhiên anh vẫn muốn được là gia đình của Richielyn trước khi đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong đám tang, Ryan diện trang phục chú rể và mặc cho Richielyn chiếc váy cưới xinh đẹp mà cả hai đã lựa chọn. Sau khi chôn cất vợ, Ryan vẫn dùng mạng xã hội để gửi lời yêu thương đến Richielyn, như một cách bày tỏ tình yêu và giải tỏa nỗi nhớ. 

Clip hôn lễ của Ryan và Richielyn

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'Anh đang đi theo con đường của mình, em yêu', Ryan viết trên trang cá nhân - Ảnh: Filipinotimes 

Câu chuyện tình yêu của Ryan và Richielyn khiến nhiều người xúc động. "Mong họ sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau trong kiếp sau", một dân mạng bình luận. 

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