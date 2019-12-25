Chàng trai 27 tuổi kết hôn với bạn học của bố và cái kết bất ngờ sau 23 năm chung sống

Thế giới 25/12/2019 20:44

Chuyện tình lệch tuổi của đôi vợ chồng ở Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chuyện tình lệch tuổi không còn lạ lẫm với nhiều người vì rất nhiều "đôi đũa lệch" kết hôn rồi chung sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hơn kém nhau đến 32 tuổi như cặp đôi dưới đây hẳn nhiên vẫn phải nhận không ít lời xì xào bàn tán.

Theo Sina, bà Ma Yuqin (82 tuổi) và chồng là Li Yucheng (50 tuổi) sống tại Lăng Hải, Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). 

Năm Li ra đời, bà Ma đã là góa phụ với 2 đứa con. Đến khi 8 tuổi, lần đầu tiên Li được xem bà Ma biểu diễn nên đã đem lòng hâm mộ. Đặc biệt là bố của Li và bà Ma còn học chung tiểu học khiến cậu bé cảm thấy càng thêm gần gũi. Thỉnh thoảng, bà Ma còn bế Li lên sân khấu hát chung.

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Ma Yuqin và Li Yucheng - Ảnh: Xuehua

Tình cảm lớn dần khiến Li từ chối những mối hôn sự được gia đình giới thiệu cho. Mùa đông 1996, khi cùng nhau về nhà, sợ bà Ma cảm lạnh nên Li kiên quyết cõng "người trong mộng" lội qua sông. Từ đó, bà Ma dần dần nảy sinh tình cảm với Li.

Giống như những cặp đôi đũa lệch khác, chuyện tình cảm của cả hai cũng bị gia đình hai bên phản đối. Mẹ của Li Yucheng phản đối kịch liệt chuyện con trai lấy một phụ nữ hơn anh tới 32 tuổi. Bố của Li thì tuyên bố từ mặt con trai, làng trên xóm dưới đều chê cười. Thế nhưng cặp đôi vẫn quyết tâm đến với nhau. Cả hai kết hôn khi Li 27 tuổi còn bà Ma 59 tuổi.

"Không ai tin chúng tôi có thể sống chung với nhau lâu như vậy. Tôi yêu vợ mình và luôn nhớ về hình ảnh lần đầu tiên được gặp cô ấy", Li tâm sự.

"Chồng tôi ngày xưa là một cậu bé rất bạo dạn. Tôi thực sự quý cậu bé nhưng tôi không hề nghĩ là có ngày chúng tôi lại kết hôn với nhau", bà Ma chia sẻ.

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Kém vợ 32 tuổi, Li không ngần ngại thể hiện tình yêu thương với bà Ma - Ảnh: Xuehua

Để xóa bớt khoảng cách tuổi tác với chồng trẻ, bà Ma thường rất chú ý chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Bà từng phẫu thuật xóa nếp nhăn vào năm 2007. Li cũng hay chải đầu và nhuộm tóc giúp vợ. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn và thiếu thốn nhất, đôi vợ chồng cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa nhau.

Mấy năm trước, họ bắt đầu livestream ca hát trên mạng. Chuyện tình lệch tuổi này thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ trong nửa năm, kênh của hai vợ chồng đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem.

Bên cạnh những người ngưỡng mộ, một số người nghi ngờ Li lợi dụng vợ để kiếm tiền. Tuy nhiên bà Ma khẳng định cả hai đang sống cho chính mình, trên thế giới này quả thật có tình yêu đích thực.

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Đôi vợ chồng được cho là đã ly hôn - Ảnh: Xuehua

Tuy nhiên mới đây, sau 23 năm chung sống, cả hai được cho là đã ly hôn khiến những người từng ủng hộ cặp đôi trước kia tỏ ra thất vọng. Trong một số chương trình biểu diễn, bà Ma tố chồng tàn nhẫn, buộc bà phải biểu diễn và kiếm tiền dù đang bệnh. 

"Tôi tin họ hoàn toàn chân thành khi đến với nhau. Cả hai đã bỏ tất cả phía sau để chạy theo tình yêu. Thế nhưng giờ Li lại muốn rời đi. Dù kết thúc thế nào thì bà ấy cũng phải chịu thôi. Li không sai, ít nhất anh ấy đã dành cho Ma hơn 20 năm hạnh phúc", một dân mạng bình luận.

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