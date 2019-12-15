Cười không nhặt được mồm với bài văn tả vợ tương lai của nam sinh lớp 4: Có một người như mẹ trong nhà đã quá đủ

Thế giới 15/12/2019 11:43

Bài văn tả vợ tương lai của nam sinh lớp 4 khiến người đọc cười ngất vì vừa hài hước vừa phản ánh hết sức thực tế cuộc sống hôn nhân của một số cặp vợ chồng.

Trong những bài văn tả mẹ của học sinh tiểu học, hầu hết đều miêu tả mẹ của mình dịu dàng như bà tiên trong truyện cổ tích. Thế nhưng thực tế là trong tâm trí của một đứa trẻ, lúc mẹ giận dữ mới là lúc gây ấn tượng mạnh nhất. Đối với các ông chồng cũng chẳng khá khẩm hơn, dù ở bên ngoài giương oai giễu võ thế nào, về đến nhà cũng "tắt điện" trước vợ. Bởi tài năng lý luận sắc bén cộng thêm năng khiếu nói không biết mệt của phụ nữ luôn khiến cánh đàn ông đầu hàng. 

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bài văn tả vợ tương lai của một nam sinh lớp 4 ở Nhật Bản khiến người đọc cười không ngậm được mồm. 

Cậu bé này có một người mẹ dữ dằn, vậy nên người vợ tương lai mà cậu mong muốn phải hiền lành, dịu dàng. Cuộc sống hôn nhân trong mắt nam sinh này cũng tồn tại nhiều "tiêu cực" làm người xem cảm thấy vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm.

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Bài văn tả vợ tương lai của nam sinh Nhật Bản khiến người đọc cười không ngậm được mồm - Ảnh: FB

"Tựa: Cô vợ của em.

Em sẽ lấy một cô vợ thật hiền lành. Khi em đi nhậu với bạn về, cô vợ ghê gớm thì sẽ gào lên: "Làm gì đến tận giờ này? Mau mau đi tắm rồi ngủ đi". Còn cô vợ hiền lành thì chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Đi ngủ sớm nhé anh". Chỉ thế thôi là xong.

Ngoài ra, khi tiền lương ít, cô vợ dữ dằn sẽ nói: "Tiền lương ít quá đi. Em giảm tiền tiêu vặt của anh". Nhưng cô vợ hiền thì nói: "Ủa, tiền ít nhỉ?" và tiền tiêu vặt thì vẫn giữ nguyên. Chỉ thế thôi là đủ.

Thêm một điều nữa. Đó là em chẳng mong gì một cô vợ hay càm ràm và lắm lời. Vì trong nhà chỉ cần một người phụ nữ hay cằn nhằn và lắm lời như mẹ em thôi, đã là đủ lắm rồi", bài văn tả vợ tương lai của nam sinh lớp 4.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cậu bé đã nêu được không ít vấn đề trong cuộc sống thường ngày của các cặp vợ chồng như chuyện đi nhậu khuya, đưa tiền lương hàng tháng và cách ứng xử với nhau. Nhiều người cho rằng có lẽ chứng kiến bố bị mẹ "bắt nạt" nhiều quá nên cậu bé có ước muốn thay đổi số phận để cuộc sống tương lai dễ thở hơn. Mẹ cậu bé khi đọc xong bài văn này chắc cũng dở khóc dở cười khi bị con trai "bóc phốt" trắng trợn như thế. 

Câu chuyện gây bão mạng và nhận về không ít bình luận lầy lội từ dân mạng: "Trời ơi tôi đồng cảm sâu sắc, vợ tôi vừa hung dữ vừa nói nhiều nữa. Vậy nên thông thường tôi luôn chọn cách đầu hàng sớm, không dám chống cự để giữ hòa bình trong gia đình"; "Chính áp lực con cái, tiền bạc mới khiến vợ dữ dằn đó, chứ thời con gái người ta cũng dịu dàng lắm mà"; "Đàn ông tốt là phải biết sợ vợ nha"; "Ôi thằng bé đã nói lên nỗi lòng của mình"...

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