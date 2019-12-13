Thấy vợ bị cướp bịt miệng, dí dao vào cổ qua camera, chồng nói 1 câu giúp vợ thoát chết

Thế giới 13/12/2019 16:07

Thấy kẻ cướp dùng dao đe dọa vợ, người chồng nói 1 câu qua camera khiến tên này bỏ chạy. Sự việc hy hữu nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sự việc hy hữu xảy ra hôm 7/12 tại một cửa hàng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

Theo Sina, cô Wang chủ cửa hàng cho biết hôm đó có một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào và yêu cầu được massage. 

Lúc này, chồng cô Wang đang làm việc ở xa, theo dõi cửa hàng qua camera giám sát kết nối với điện thoại di động. Tuy có cảm giác lạ khi thấy khách hàng đeo khẩu trang nhưng anh không để tâm lắm vì nghĩ họ có vấn đề về da nên che đi mà thôi.

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Tên cướp trá hình thành khách vào tiệm massage - Ảnh: Sina
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Người chồng cứu vợ khỏi kẻ cướp nhờ nhanh trí - Ảnh: Sina

Thế nhưng sau khi được massage, gã khách lật mặt thành một tên cướp. Hắn rút dao kề vào cổ cô Wang, trói tay và bịt miệng cô bằng băng dính. Tên này bắt nạn nhân đưa cho mình 4.300 tệ (khoảng 14 triệu đồng). 

Chứng kiến sự việc qua camera, chồng cô Wang lập tức hét lên: "Cầm tiền nhanh rồi đi đi, đừng làm cô ấy bị thương. Yên tâm tôi không báo cảnh sát đâu". Tên cướp nghe vậy vội cầm tiền tháo chạy, nhưng cũng không quên dặn nạn nhân giữ kín mọi chuyện.

Không lâu sau, cảnh sát trích xuất camera và nhanh chóng tìm được nghi phạm ở Tô Châu. Tên này không có công viện ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đánh liều đi cướp. 

Clip gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận: "Anh chồng khá thông minh và phản ứng nhanh"; "Giờ thấy tên nào đeo khẩu trang, hành tung bí ẩn là phải đề phòng"; "Gặp mấy tên này cứ giao tiền trước đã, tính mạng là quan trọng nhất"...

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