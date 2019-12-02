Cụ ông 74 tuổi lấy vợ 21 tuổi nhận cái kết đắng

Mới cưới được 2 tháng nhưng cụ ông 74 tuổi liên tiếp phát hiện vợ trẻ 21 tuổi âu yếm nhiều cụ ông khác. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Chuyện tình lệch tuổi không còn lạ lẫm với nhiều người vì rất nhiều "đôi đũa lệch" kết hôn rồi chung sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hơn kém nhau đến 53 tuổi như cặp đôi dưới đây hẳn nhiên vẫn phải nhận không ít lời xì xào bàn tán.

Theo The Sun, ông Milojko Bozic, 74 tuổi kết hôn với một ngôi sao truyền hình thực tế tên Milijana, 21 tuổi vào tháng 9/2019.

Ảnh cưới của cụ ông 74 tuổi và vợ trẻ - Ảnh: The Sun

Chỉ khoảng 2 tháng sau, trong chương trình Parovi, cô Milijana đã ngồi vào lòng, hôn và tắm chung với một người đàn ông 60 tuổi. Trước đó cô cũng bị phát hiện quan hệ với một người đàn ông khác lớn hơn cả tuổi chồng cô, người này còn từng tham dự đám cưới của hai người.

Trong mùa trước của chương trình thực tế Parovi, cô Milijana cũng bị chỉ trích khi âu yếm quá mức với một người chơi khác. Milijana từng tuyên bố chỉ thích đàn ông nhiều tuổi hơn mình chứ không thích các chàng trai trẻ.

Chuyện tình lệch tuổi gây xôn xao - Ảnh: The Sun

Những ồn ào của vợ trẻ đã quá sức chịu đựng của cụ ông 74 tuổi. Sau khi yêu cầu luật sư tiến hành thủ tục ly hôn, ông Milojko đã phải nhập viện vì lên cơn đau tim.

Ông Bozic có 3 người con riêng và 2 người cháu. Cô vợ trẻ trước đây là hàng xóm của cụ ông. Ông đánh giá cao vẻ đẹp và sự tốt bụng của Milijan, không ngờ lại bị vợ trẻ "cắm sừng" liên tiếp nên vô cùng tức giận. "Ai chả thích người trẻ", cụ ông chua xót nói.

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