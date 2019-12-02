Cụ ông 74 tuổi lấy vợ 21 tuổi nhận cái kết đắng

Thế giới 02/12/2019 17:04

Mới cưới được 2 tháng nhưng cụ ông 74 tuổi liên tiếp phát hiện vợ trẻ 21 tuổi âu yếm nhiều cụ ông khác. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Chuyện tình lệch tuổi không còn lạ lẫm với nhiều người vì rất nhiều "đôi đũa lệch" kết hôn rồi chung sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hơn kém nhau đến 53 tuổi như cặp đôi dưới đây hẳn nhiên vẫn phải nhận không ít lời xì xào bàn tán.

Theo The Sun, ông Milojko Bozic, 74 tuổi kết hôn với một ngôi sao truyền hình thực tế tên  Milijana, 21 tuổi vào tháng 9/2019. 

chuyen tinh lech tuoi 1
Ảnh cưới của cụ ông 74 tuổi và vợ trẻ - Ảnh: The Sun

Chỉ khoảng 2 tháng sau, trong chương trình Parovi, cô Milijana đã ngồi vào lòng, hôn và tắm chung với một người đàn ông 60 tuổi. Trước đó cô cũng bị phát hiện quan hệ với một người đàn ông khác lớn hơn cả tuổi chồng cô, người này còn từng tham dự đám cưới của hai người.

Trong mùa trước của chương trình thực tế Parovi, cô Milijana cũng bị chỉ trích khi âu yếm quá mức với một người chơi khác. Milijana từng tuyên bố chỉ thích đàn ông nhiều tuổi hơn mình chứ không thích các chàng trai trẻ. 

chuyen tinh lech tuoi 2
Chuyện tình lệch tuổi gây xôn xao - Ảnh: The Sun

Những ồn ào của vợ trẻ đã quá sức chịu đựng của cụ ông 74 tuổi. Sau khi yêu cầu luật sư tiến hành thủ tục ly hôn, ông Milojko đã phải nhập viện vì lên cơn đau tim.

Ông Bozic có 3 người con riêng và 2 người cháu. Cô vợ trẻ trước đây là hàng xóm của cụ ông. Ông đánh giá cao vẻ đẹp và sự tốt bụng của Milijan, không ngờ lại bị vợ trẻ "cắm sừng" liên tiếp nên vô cùng tức giận. "Ai chả thích người trẻ", cụ ông chua xót nói.

Sợ vợ mặc áo tắm bị người ta nhòm ngó, chồng nghĩ cách đối phó cực bá đạo

Sợ vợ mặc áo tắm bị người ta nhòm ngó, chồng nghĩ cách đối phó cực bá đạo

Cộng đồng mạng thán phục IQ cao ngất ngưởng của anh chồng. Clip hài hước đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi lệch tuổi tình yêu lệch tuổi đám cưới lệch tuổi

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích