Chở nhau trên xe máy trong tư thế như làm xiếc, cặp đôi khiến dân mạng ngán ngẩm: 'Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu'

Thế giới 22/12/2019 11:46

Hành động phản cảm của đôi nam nữ khi chạy xe trên đường khiến cộng đồng mạng lắc đầu ngao ngán.

Mạng xã hội từng xôn xao không ít lần về những màn thể hiện tình cảm quá lố nơi công cộng của giới trẻ. Dù nhận không ít chỉ trích nhưng có vẻ một số bạn trẻ không biết rút kinh nghiệm, vẫn ngang nhiên tiếp diễn những hành động phản cảm khiến nhiều người nóng mắt.

Mới đây cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh ghi lại tư thế lạ của một đôi nam nữ khi chở nhau trên đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Theo CNT News, tối 12/12 vừa qua, tài khoản Facebook Huang Zhengyun chia sẻ bức ảnh cặp đôi trẻ đang chở nhau trên đường bằng xe máy. Chàng trai mặc áo thun trắng với quần jeans còn cô gái mặc áo khoác xanh cùng quần đùi ngắn cũn cỡn. Chưa bàn đến việc cách ăn mặc của cô gái có phần hớ hênh, tư thế ngồi của cặp đôi mới khiến người ta lắc đầu ngao ngán.

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Hành động phản cảm của đôi nam nữ bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh: CNT

Không hiểu vì lý do gì, cô bạn gái lại ngồi lên phía trước chàng trai, quay người vào trong ôm chặt lấy bạn trai, vùi đầu vào ngực anh ta và gác chân về phía sau xe. Chàng trai phải ngồi gần như sát về phía đuôi xe để bạn gái phía trước có đủ chỗ ngồi. 

Cặp đôi giữ nguyên tư thế này lái xe suốt một quãng đường dài. Những ánh mắt "hình viên đạn" của người đi đường cũng không khiến đôi nam nữ để tâm. 

Bức ảnh gây bão mạng xã hội Đài Loan và nhận được hàng chục ngàn lượt thích cùng bình luận. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động của đôi nam nữ chẳng những phản cảm mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Nhưng mà thế này thì quá đáng thật sự"; "Ủa bị gì vậy trời, tình yêu nồng cháy mãnh liệt đến mức độ này sao"; "Thật sự khâm phục chàng trai này"; "Nhỡ gây tai nạn cho người khác thì sao"; "Mong cảnh sát sớm vào cuộc xử lý"; ...

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