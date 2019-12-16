Cô dâu 62 tuổi lại 'chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ', cùng chồng trẻ chụp ảnh cưới mới sau thẩm mỹ

Xã hội 16/12/2019 18:13

Cô dâu 62 tuổi cùng chồng trẻ chụp lại bộ ảnh cưới mới gây xôn xao. Tuy nhiên dân mạng chỉ chú ý đến ngoại hình sau thẩm mỹ của cặp đôi.

Sau hơn 1 năm làm đám cưới, cuộc sống của cặp đôi cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chồng trẻ 26 tuổi Triệu Hoa Cương vẫn luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cặp đôi này cũng rất giỏi bày trò thu hút sự chú ý của người khác như cô dâu 62 tuổi giả vờ mang thai, đi thi hoa hậu, đáp trả với anti fan. Cặp đôi còn nhiều lần chi đậm tiền tân trang nhan sắc. Trong khi chị Thu Sao làm răng sứ, tiêm mỡ tự thân trẻ hóa làn da, xăm môi... thì chồng trẻ lại sửa mũi, nhấn mí, xăm lông mày... Cặp đôi cũng thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân.

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Cô dâu 62 tuổi chụp lại ảnh cưới - Ảnh: FBNV

Mới đây, đôi vợ chồng tiếp tục "thử chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ" bằng việc chụp lại ảnh cưới. Chị Thu Sao cho biết nhân dịp sinh nhật một người cháu nên đôi vợ chồng đi chụp ảnh để hâm nóng tình cảm. 

Ngay khi xuất hiện, loạt ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số bày tỏ ngưỡng mộ đến tình cảm bền chặt của cặp đôi, đồng thời nhận xét cô dâu 62 tuổi ngày càng trẻ đẹp. Số khác lại nghĩ "cặp đôi đũa lệch" này vẫn luôn muốn gây sóng gió, thích làm lố trên mạng xã hội. 

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Cô dâu 62 tuổi nhiều lần tân trang nhan sắc để rút ngắn khoảng cách tuổi tác với chồng trẻ - Ảnh: FBNV

Trước đó không lâu, chị Thu Sao livestream trải lòng về cuộc sống hôn nhân và tình yêu cùng chồng trẻ. Dù lên sóng lúc nửa đêm nhưng vẫn nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận.

"Anh là trai chưa vợ, còn chị đã có chồng nhưng chồng mất, như thế cũng có thể gọi là gái chưa chồng. Hai bên tìm hiểu nhau, đi đến hôn nhân, được pháp luật công nhận hợp pháp, chị có quyền được hạnh phúc. Chị không tranh vợ cướp chồng của ai thì chẳng việc gì phải sợ những lời đàm tiếu", chị Thu Sao khẳng định.

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Cặp đôi liên tục tình cảm, làm nũng nhau trên sóng livestream - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, chồng trẻ 26 tuổi của chị Thu Sao cũng có nhiều hành động tình cảm, "làm nũng" vợ. Anh cho rằng phụ nữ có có quyền mưu cầu hạnh phúc và thoải mái làm đẹp cho mình. 

"Phụ nữ vốn đã rất thiệt thòi khi phải hy sinh tuổi xuân để sinh con, chăm sóc gia đình nên nếu có điều kiện càng phải làm đẹp. Cùng phận đàn bà với nhau nên động viên, đừng chửi bới nặng lời người khác dễ sinh khẩu nghiệp", Hoa Cương nói.

Cô dâu 62 tuổi tự nhận là gái chưa chồng, chồng trẻ 26 tuổi cảnh cáo dân mạng bớt khẩu nghiệp

Cô dâu 62 tuổi tự nhận là gái chưa chồng, chồng trẻ 26 tuổi cảnh cáo dân mạng bớt khẩu nghiệp

Trong buổi livestream gần đây, cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao gây tranh cãi khi khẳng định mình là gái chưa chồng, đến với chồng 26 tuổi không có gì là sai.

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