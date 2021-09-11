Xôn xao clip nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, dùng mũi bảo hiểm phang thẳng vào đầu gây nhiều bức xúc

Xã hội 11/09/2021 08:45

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhan nhản các đoạn clip bạo lực học đường khiến nhiều người bức xúc.

Điển hình mới đây nhất, hai đoạn clip được đăng tải ghi lại cảnh nhóm học sinh lao vàp đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu bạn được xác định xảy ra ở TP. Sơn La.

Đoạn clip đầu tiên được cho là ở khu vực Trường THCS Quyết Thắng, TP. Sơn La vào ngày 7/9. Một nhóm nam sinh vẫn còn mặc trên người đồng phục của trường, cổ đeo khăn quàng đỏ lao vào đấm đá túi bụi một nam sinh khác.

Xôn xao clip nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, dùng mũi bảo hiểm phang thẳng vào đầu gây nhiều bức xúc - Ảnh 1
Nhóm học sinh Trường THCS Quyết Thắng, TP Sơn La đánh bạn không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Có thể thấy trong đoạn clip, vì quá đau đớn và không thể chống cự, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Khi nam sinh bị đánh đến ngã xuống, một học sinh khác vẫn không tha, liên tục lao vào đá vào mặt, vào bụng của bạn. Một người nữa còn tàn bạo hơn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân. Bên ngoài, nhóm bạn đứng quay phim, cười đùa, văng tục và cổ vũ chứ không ai có ý định can ngăn.

Đoạn clip còn lại được ghi hình ở trong một phòng tập teakwondo ở TP. Sơn La ngày 9/9. Một nhóm học sinh nam cũng lao vào đấm đá hội đồng một học sinh khác. Trong số này, có một em còn cầm gậy ngắn liên tục phang vào đầu, vào lưng bạn. Nhiều em mặc đồng phục trên có logo câu lạc bộ taekwondo của trường.

Xôn xao clip nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, dùng mũi bảo hiểm phang thẳng vào đầu gây nhiều bức xúc - Ảnh 2
Nhóm học sinh đánh bạn khi nhóm khác đứng quay clip và cổ vũ - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo thành phố Sơn La xác nhận đã có các biện pháp xử lý trong văn bản thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy thành phố về xử lý bạo lực học đường liên quan đến học sinh Trường THCS Quyết Thắng, TP. Sơn La.

Theo văn bản này, Thường trực Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT xác định độ tuổi, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi để có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, văn bản nhấn mạnh phải đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe, giáo dục và báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy trước ngày 13/9 

Bên cạnh, Lãnh đạo Thành ủy cũng giao Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tiếp tục điều tra, nắm bắt các trường hợp liên quan vụ việc trên, cung cấp thông tin, chứng cứ cho Phòng Giáo dục và đào tạo để xử lý theo quy định. Nhà trường cũng phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Mẹ của học sinh bị đánh ở Trường THCS Quyết Thắng cho hay gia đình đã đưa con đi viện khám. Kết quả siêu âm ổ bụng không phát hiện gì bất thường nhưng cháu phải nghỉ học vì đau đầu, buồn nôn.

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