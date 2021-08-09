Quảng Nam: Công an vào cuộc xác minh clip nhóm thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng cô gái hết sức dã man

Xã hội 09/08/2021 14:07

Một thiếu nữ ở Quảng Nam bị nhóm người cùng trang lứa dùng mũ bảo hiểm, thân cây lao vào đánh đập dã man nhưng nhiều người chứng kiến không can ngăn, thậm chí còn hò hét, cổ vũ.

Theo báo Người lao động đưa tin, ngày 9/8, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang vào cuộc xác minh các đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm, thân cây đánh đập 1 cô gái cùng trang lứa.

Cụ thể, trước đó, ngày 8/8, một tài khoản Facebook đã đăng tải 4 đoạn clip lên trang cá nhân ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ đánh hội đồng một cô gái. Trong các clip cho thấy, một nhóm thiếu nữ tầm 13 đến 17 tuổi, đã dùng mũ bảo hiểm, thân cây đánh hội đồng một cô bạn gái cùng trang lứa. Khi nạn nhân ngã xuống đất, nhóm thiếu nữ vẫn không dừng lại hành động bạo lực của mình.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây ra làn sóng phẫn nộ rất lớn trong cộng đồng mạng. Đoạn clip được cho là ghi lại vào chiều ngày 7/8, tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

Quảng Nam: Công an vào cuộc xác minh clip nhóm thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng cô gái hết sức dã man - Ảnh 1

Ảnh chụp màn hình

Theo báo Pháp luật TP. HCM, một clip khác cho thấy, cô bạn này còn bị nhóm thiếu nữ dùng cây bằng gỗ đánh. Khi một cô gái khác vào can ngăn, đẩy cô gái bị đánh ra ngoài cũng bị nhóm bạn nữ xông vào đánh tới tấp. Đáng nói, trong khi xảy ra sự việc, xung quanh rất đông người có mặt chứng kiến (có cả nam lẫn nữ) nhưng không ai vào can ngăn mà thậm chí còn hò hét, cổ vũ.

Ngay sau khi đăng tải, những đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh tỏ ra rất bức xúc trước hành động côn đồ của nhóm bạn nữ trên.

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