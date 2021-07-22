Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo ở TT-Huế: Xác định được danh tính, hé lộ lời khai bất ngờ về nguyên nhân ẩu đả

Xã hội 22/07/2021 16:51

Liên quan đến clip nữ sinh bị một số bạn nữ 'đánh hội đồng', lột quần áo trong tiếng cổ vũ của nhiều bạn khác xảy ra ở Thừa Thiên Huế, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy đã xác định được danh tính và lý do gây ra ẩu đả.

Mới đây, trên MXH xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học khác. Không những thế, nhóm học sinh này còn có hành động xé quần áo và quay lại với những hò reo, vỗ tay hưởng ứng. Trong clip xuất hiện giọng của các bạn nam cổ vũ đánh nhau, cởi áo. Dù nạn nhân xin được ra về nhưng những cô gái đánh người vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục túm tóc, đánh vào đầu, dùng chân đạp vào nạn nhân.

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Nữ sinh bị nhóm kéo lê dưới nền đất và đánh rất dã man - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 22/7, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã xác định được 4 nữ sinh tham gia đánh hội đồng, lột áo.

Cơ quan điều tra xác nhận 2 đoạn clip xuất hiện trên Facebook đều quay cùng một sự việc, hình ảnh trong clip xảy ra tại Khu quy hoạch phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. Nạn nhân được xác định là em N.T.T.N. (học sinh lớp 7 của 1 trường ở TP.Huế). Người khởi xướng việc đánh nhau là N.N.B.T. (học sinh lớp 8 của 1 trường ở TP.Huế).

Ngoài ra, nhóm của T. còn có thêm 3 nữ sinh đều học cấp 2 ở hai trường nằm trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Qua lấy lời khai, nữ sinh T. cho rằng, trước đó em N. có nói xấu ba mẹ T. trên MXH nên ngày 19/7, T. rủ thêm một nữ sinh, rồi gọi điện cho N. (trước đó có quen biết) nói là đi chơi nên em N. đồng ý. Không ngờ, T. và nữ sinh đi cùng đã lấy xe chở N. ra bãi đất trống ở Khu quy hoạch Thủy Dương để đánh.

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T. cùng nhóm bạn xúm lại xé áo nữ sinh N. rồi hò reo - Ảnh chụp màn hình

Tại đây, ngoài T. và nữ sinh đi cùng, còn có thêm 2 nữ sinh khác ở thị xã Hương Thủy cũng giúp sức cho T. trong việc đánh, lột áo em N. Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy cho biết, 2 clip lan truyền trên mạng không phải do 4 nữ sinh đánh hội đồng em N. phát tán. Công an Hương Thủy đang truy tìm đối tượng phát tán các clip nói trên.

Cũng trong ngày 22/7, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Hương Thủy và TP.Huế có hình thức xử lý nghiêm nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng em N.

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