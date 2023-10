Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 22/7, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã xác định được 4 nữ sinh tham gia đánh hội đồng, lột áo.

T. cùng nhóm bạn xúm lại xé áo nữ sinh N. rồi hò reo - Ảnh chụp màn hình

Tại đây, ngoài T. và nữ sinh đi cùng, còn có thêm 2 nữ sinh khác ở thị xã Hương Thủy cũng giúp sức cho T. trong việc đánh, lột áo em N. Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy cho biết, 2 clip lan truyền trên mạng không phải do 4 nữ sinh đánh hội đồng em N. phát tán. Công an Hương Thủy đang truy tìm đối tượng phát tán các clip nói trên.

Cũng trong ngày 22/7, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Hương Thủy và TP.Huế có hình thức xử lý nghiêm nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng em N.