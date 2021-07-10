Nhan sắc thuần khiết, ngọt ngào của nữ sinh Phú Thọ từng đạt ba điểm 10 khủng kỳ thi THPT 2020

Nổi đình nổi đám nhờ thành tích học tập đáng nể và ba điểm 10 chói lóa trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020, nữ sinh Thu Hường trở thành sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội nổi tiếng.

Trong kỳ thi THPT 2020, nữ sinh Ngô Thu Hường đến từ trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ khiến CĐM ngỡ ngàng và nể phục vì thành tích thi cử cực khủng với ba điểm 10 ở tổ hợp Khoa học Xã hội cho ba môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Số điểm ấn tượng 29 (bao gồm điểm ưu tiên) với hai điểm 10 môn Sử - Địa và 8,25 cho môn Ngữ văn, Thu Hường đã trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế của trường Đại học Luật Hà Nội.

Nữ sinh Phú Thọ đạt điểm số ấn tượng -Ảnh: FBNV Sau khi trở thành sinh viên của trường đại học có tiếng, thuộc top đầu Việt Nam, cuộc sống và công việc học tập của nữ sinh khiến nhiều người quan tâm. Chia sẻ với Dân Việt, cô nàng cho biết một năm học vừa qua, bản thân cảm thấy có nhiều tiếc nuối vì tình hình Covid-19 khiến điều kiện học tập bị hạn chế. Cũng như các bạn sinh viên khác, Thu Hường học online ở nhà phần nhiều nên không thể giao lưu, trao đổi với bạn bè và thầy cô. Nữ sinh tâm sự: "So với việc học trên lớp thì mình thấy học trực tuyến còn nhiều bất cập và hạn chế về tương tác với giảng viên và sinh viên hoặc về đường truyền mạng Internet. Mình rất tiếc khi học trực tuyến tụi mình phải viết bài luận thay vì thi vấn đáp mà mình thì rất thích hình thức thi vấn đáp của trường. Hơn nữa, mình còn rất nhớ thư viện xịn xò của trường nữa".

Vì lần đầu tiên rời xa vòng tay của bố mẹ, bước chân vào một môi trường học tập mới, tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành "khó nhằn" nên thành tích học tập trong năm đầu tiên của Thu Hương không được như cô mong muốn, dù vậy vẫn đủ để nữu sinh nằm trong top đầu của lớp. Nữ sinh cũng chia sẻ, mặc dù khi học cảm thấy rất áp lực vì lượng kiến thức dày đặc nhưng sau khi kết thúc bất kỳ một môn học nào, cô nàng vui vì bản thân vừa tiếp nhận được những điều mới mẻ và hay ho cần thiết cho bước đường tương lai. Cô nàng tâm sự tiếc nuối vì trong năm học đầu tiên không có điều kiện để giao lưu với thầy cô, bạn bè - Ảnh: FBNV Với mục tiêu tốt nghiệp trường Luật với tấm bằng giỏi, Thu Hường luôn dành thời gian để bổ sung kiến thức và ôn tập bài cũ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng muốn tham gia các hoạt động giao lưu ngoại khoá để có nhiều trải nghiệm quý giá nên cũng thường xuyên góp mặt trong các hoạt động xã hội. Thu Hường tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa bên cạnh việc học - Ảnh: FBNV Hy vọng Thu Hường sẽ đạt được kết quả mà bản thân mong muốn và hoàn thành ước mơ, hoài bão đã đề ra.

Khánh Hòa: Hơn 400 học sinh phải dừng thi THPT vì một thí sinh nhiễm COVID-19 Sau khi xác định một thí sinh dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với 29 bạn cùng lớp tham dự kỳ thi THPT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã thông báo dừng thi đối với hơn 400 thí sinh tại 2 điểm thi trên địa bàn TP.Nha Trang.

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