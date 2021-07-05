Kết quả thi vào lớp 10 của nữ sinh bị mẹ bắt quỳ gối gây sốc: Môn Anh đạt đến 9,3 điểm nhưng có một môn còn chưa đủ điểm trung bình

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị mẹ bắt quỳ ngay giữa sân trường vì thi rớt lớp 10 dù 7 năm liền là học sinh giỏi khiến CĐM xôn xao bàn tán. Sau nhiều ngày gây bão dư luận, nữ sinh trong đoạn clip đã tiết lộ về kết quả thi tuyển của bản thân và thất vọng vì không như mong muốn.

Những ngày gần đây, dư luận không ngừng xôn xao về clip nữ sinh bị mẹ bắt quỳ giữa sân trường vì không đậu vào trường dân lập và thiếu đến 8 điểm để học ở trường tư trong kỳ thi tuyển vào trường THPT. Sau khi đoạn clip lan truyền trên MXH, không ít những ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh câu chuyện. Nhiều người nhận xét hành động này của người mẹ là không nên, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và cảm xúc của con, đặc biệt lại là con gái. Theo thông tin từ báo Lao Động, sự việc diễn ra ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội). Tại thời điểm đó, người mẹ còn định vung tay đánh con ngay giữa sân trường và liên tục quát lớn. Trong lúc ấy, hình ảnh bé gái sợ hãi quỳ gối ở lối đi nhỏ trong khuôn viên trường trước gương mặt giận dữ của mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều ngày gây bão dư luận, nữ sinh trong clip đã chính thức lên tiếng về vụ việc và hé lộ về kết quả thi không như mong muốn của mình. Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, trong kì thi tuyển sinh vừa qua, cô bạn đạt tổng 36,15 điểm, trong đó cao nhất là 9,3 điểm tiếng Anh. Còn lại được 6,5 điểm Ngữ văn; 3,25 điểm Toán; 7,35 điểm Lịch sử. Mặc dù đạt điểm ngoại ngữ rất cao nhưng con số 3,25 môn Toán đã ảnh hưởng rất lớn đến tổng thành tích khiến cho nữ sinh không đậu vào trường công lập và thiếu tới 8 điểm để xét tuyển vào trường tư trên địa bàn. Điều đáng nói là trong suốt những năm học THCS, học lực của Đ.T. khá tốt. Năm lớp 7, điểm trung bình môn Văn đứng thứ 2 cả lớp. Đến năm lớp 8, điểm thi cuối kì cũng thuộc top dẫn đầu. Thế nhưng khi bước vào kỳ thi quan trọng, nữ sinh lại không thể hoàn thành tốt như thành tích từng đạt được.

Chia sẻ về lý do khiến kết quả thi không như mong muốn, nữ sinh cho biết: "Thi cấp 3 với mình căng thẳng lắm, vào phòng thi chỉ biết ngồi khóc thôi. Nên môn Toán khá thấp. Lúc làm bài xong, mình đã xác định không đỗ được vào trường công như nguyện vọng ban đầu rồi". Tuy nhiên, vào cuối năm lớp 8, gia đình nữ sinh gặp biến cố lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Đến khi thi cấp 3, áp lực thi cử cộng thêm biến cố gia đình đã khiến kết quả làm bài của cô bạn không đạt kết quả tốt. Điểm thi đầu vào của Đ.T. gây ấn tượng với con số 9,3 ngoại ngữ nhưng môn toán thậm chí còn chưa được 3,5 - Ảnh: Gia đình và Xã hội Hiện tại, Đ.T. cho biết mẹ đã vơi đi phần nào thất vọng và tức giận vì kết quả thi của con gái. Giáo viên tại trường cấp 2 mà nữ sinh theo học cũng đã giúp đỡ cô bạn tìm và đăng ký hồ sơ vào một trường cấp 3 khác trên địa bàn.

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