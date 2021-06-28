Nữ sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh gây 'chấn động' với bài thi Văn trình độ thủ khoa dài đến 17 trang, tốc độ 8 phút/trang

Xã hội 28/06/2021 14:08

Không ngừng nỗ lực với đam mê, bạn Hoàng Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) xứng đáng giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với bài thi đầy cảm xúc lên tới 17 trang viết.

Theo thông tin của báo Hà Tĩnh, vừa qua, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bạn Hoàng Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn. Bạn xuất sắc đạt tổng điểm cao là 51,3 điểm, trong đó Toán 7,5; Anh 9; Văn 8,5 và điểm chuyên Văn 8,75 nhân hệ số 3.

thu khoa 1
 Bạn Huỳnh Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn

Bên cạnh đó, Thảo Chi còn gây bất ngờ hơn khi thi môn chuyên văn chỉ trong 150 phút, bạn đã viết đến 17 trang giấy. Nói về đề Văn năm nay, bạn học sinh cho hay: "Em thấy đề Văn thi chuyên khá hay. Vì thế, ngay khi đọc đề bài, em cảm giác hết sức phấn khích và thoải mái. Với kiến thức tích lũy từ cuộc sống và từ những tác phẩm văn học, em đã trải cảm xúc lên 17 trang viết trong thời gian 150 phút. Kết quả thi lần này là món quà em muốn dành cho bố mẹ".

thu khoa 2
Thảo Chi rất nỗ lực, miệt mài trong quá trình học tập, ôn luyện trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Được biết, Thảo Chi đã sớm bộc lộ tố chất văn chương từ nhỏ, cô rất thích làm thơ tặng người thân nhân ngày sinh nhật. Bên cạnh đó, bạn có niềm đam mê với văn học qua việc thích đọc nhiều sách truyện, tiểu thuyết,...  

Đặc biệt, từ năm lớp 7, hiểu rõ đam mê, tố chất của Thảo Chi, cô Phan Thị Hồng Diệu - chủ nhiệm lớp 7, đã hỗ trợ cho bạn thực hiện mục tiêu và ước mơ thi vào trường chuyên tỉnh Hà Tĩnh. Cô Diệu cho biết: "Vừa là giáo viên bộ môn vừa là chủ nhiệm lớp nên tôi có điều kiện gắn bó với em. Thảo Chi là một học sinh có tố chất, tư duy tốt và biết nuôi dưỡng đam mê. Thêm vào đó, tập thể lớp 9D cũng là một tập thể có môi trường, phong trào thi đua học tập tốt, tạo động lực cho các em thi đua học tập".

thu khoa 3
Cô Diệu (bên phải) đến nhà Thảo Chi chia vui cùng gia đình khi hay tin em đạt thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn 

Không chỉ vậy, trong kỳ thi học sinh lớp 9 năm học 2020-2021, Thảo Chi cũng vinh dự giành giải nhì học sinh giỏi môn văn cấp thành phố và cấp tỉnh. Từ những kết quả này, em tự tin hơn với đam mê của mình và càng quyết tâm hơn trong học tập, tìm tòi để thực hiện mục tiêu thi vào trường chuyên Hà Tĩnh.

Sau khi khép lại kỳ thi, Thảo Chi khá tự tin về bài làm của mình nhưng không nghĩ lại đạt được điểm đầu vào cao nhất lớp Văn. Ngoài ra, niềm vui được nhân đôi khi em còn là thí sinh xuất sắc trúng tuyển lớp 10 THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh. Trong tương lai, Thảo Chi mong muốn trở thành chiến sỹ Công an Nhân dân, em muốn góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương.

Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nóng: TP.HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nóng: TP.HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vì diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang ngày càng phức tạp, nên trong sáng nay, UBND TP.HCM đã ra quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Xem thêm
Từ khóa:   thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên VĂn Huỳnh Thảo Chi thi môn văn 17 trang viết kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1