Nữ sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh gây 'chấn động' với bài thi Văn trình độ thủ khoa dài đến 17 trang, tốc độ 8 phút/trang

Không ngừng nỗ lực với đam mê, bạn Hoàng Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) xứng đáng giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với bài thi đầy cảm xúc lên tới 17 trang viết.

Theo thông tin của báo Hà Tĩnh, vừa qua, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bạn Hoàng Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn. Bạn xuất sắc đạt tổng điểm cao là 51,3 điểm, trong đó Toán 7,5; Anh 9; Văn 8,5 và điểm chuyên Văn 8,75 nhân hệ số 3. Bạn Huỳnh Thảo Chi - lớp 9D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) giành kết quả thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn Bên cạnh đó, Thảo Chi còn gây bất ngờ hơn khi thi môn chuyên văn chỉ trong 150 phút, bạn đã viết đến 17 trang giấy. Nói về đề Văn năm nay, bạn học sinh cho hay: "Em thấy đề Văn thi chuyên khá hay. Vì thế, ngay khi đọc đề bài, em cảm giác hết sức phấn khích và thoải mái. Với kiến thức tích lũy từ cuộc sống và từ những tác phẩm văn học, em đã trải cảm xúc lên 17 trang viết trong thời gian 150 phút. Kết quả thi lần này là món quà em muốn dành cho bố mẹ".

Thảo Chi rất nỗ lực, miệt mài trong quá trình học tập, ôn luyện trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Được biết, Thảo Chi đã sớm bộc lộ tố chất văn chương từ nhỏ, cô rất thích làm thơ tặng người thân nhân ngày sinh nhật. Bên cạnh đó, bạn có niềm đam mê với văn học qua việc thích đọc nhiều sách truyện, tiểu thuyết,... Đặc biệt, từ năm lớp 7, hiểu rõ đam mê, tố chất của Thảo Chi, cô Phan Thị Hồng Diệu - chủ nhiệm lớp 7, đã hỗ trợ cho bạn thực hiện mục tiêu và ước mơ thi vào trường chuyên tỉnh Hà Tĩnh. Cô Diệu cho biết: "Vừa là giáo viên bộ môn vừa là chủ nhiệm lớp nên tôi có điều kiện gắn bó với em. Thảo Chi là một học sinh có tố chất, tư duy tốt và biết nuôi dưỡng đam mê. Thêm vào đó, tập thể lớp 9D cũng là một tập thể có môi trường, phong trào thi đua học tập tốt, tạo động lực cho các em thi đua học tập".

Cô Diệu (bên phải) đến nhà Thảo Chi chia vui cùng gia đình khi hay tin em đạt thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn Không chỉ vậy, trong kỳ thi học sinh lớp 9 năm học 2020-2021, Thảo Chi cũng vinh dự giành giải nhì học sinh giỏi môn văn cấp thành phố và cấp tỉnh. Từ những kết quả này, em tự tin hơn với đam mê của mình và càng quyết tâm hơn trong học tập, tìm tòi để thực hiện mục tiêu thi vào trường chuyên Hà Tĩnh. Sau khi khép lại kỳ thi, Thảo Chi khá tự tin về bài làm của mình nhưng không nghĩ lại đạt được điểm đầu vào cao nhất lớp Văn. Ngoài ra, niềm vui được nhân đôi khi em còn là thí sinh xuất sắc trúng tuyển lớp 10 THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh. Trong tương lai, Thảo Chi mong muốn trở thành chiến sỹ Công an Nhân dân, em muốn góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương. Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nóng: TP.HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Vì diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang ngày càng phức tạp, nên trong sáng nay, UBND TP.HCM đã ra quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

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