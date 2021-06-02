Tiểu sử Minh Hà - Người vợ hotgirl, học giỏi, đảm đang vạn người mê của Lý Hải

Không chỉ đàn ông, ngay cả những chị em phụ nữ cũng ao ước, mong được như Minh Hà. Cô nàng đã trải qua 4 lần sinh đẻ, nhưng thân hình vẫn thon gọn và vô cùng nóng bỏng. Giờ đây, Minh Hà có một gia đình hạnh phúc, người chồng giỏi giang, luôn hết lòng yêu thương vợ con, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Là đàn ông, có lẽ ai cũng mong muốn cưới được một cô vợ giống như Minh Hà . Vừa hiện đại, năng động trẻ trung, chăm lo tốt cho gia đình hạnh phúc lại vừa là “nữ kiện tướng” đắc lực trong sự nghiệp sản xuất phim của chồng. Có mấy người có thể làm được như Minh Hà.

Phải công nhận rằng, chỉ với vẻ ngoài thôi, Minh Hà cũng đã khiến bao người mê mẩn rồi. Dù đã là mẹ của 4 người con, nhưng cô vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, khiến bao người đàn ông dao động.

Chính vì sự thông minh, xinh đẹp, lại giỏi giang, nổi tiếng là người vợ hiền nên rất nhiều người tò mò về tiểu sử Minh Hà. Không biết cô là người như thế nào, có xuất thât ra sao mà tuyệt vời đến vậy?

Minh Hà, sinh ngày 27/03/1985. Sinh ra ở Hà Nội, hiện tại sống ở TPHCM. Hiện đang quản lý và Giám đốc sản xuất cho Lý Hải Production. Sinh trưởng trong gia đình tri thức tại Hà Nội, được bố mẹ rất mực yêu chiều.

Người ta yêu quý cô không chỉ ở cái vẻ bên ngoài mà ngay cả bảng thành tích học tập của cô cũng xuất sắc hơn người. Đời tư vô cùng sạch Scandal. Cô là một người năng động, đáng yêu. Không chảnh chọe, cô luôn cố gắng trau dồi bản thân. Ngoài việc học, cô còn tự mình nâng cao bản thân bằng cách học thêm các nghề tay trái như làm diễn viên tự do, tập múa ba lê… Mặc dù học trên trường khá vất vả, nhưng cô biết cách phân chia thời gian khoa học, để vẫn hoàn thành xuất sắc, đạt thành tích tốt các môn, mà vẫn có thời gian để trải nghiệm, học hỏi cái mới, nâng cao kỹ năng sống bằng các nghề tay trái.

Minh Hà sinh ra trong gia đình trí thức ở Hà Nội

Chính từ những nghề tay trái này, cô đã có cơ hội được làm việc chung với Lý Hải. Vào năm 2002, Lý Hải đã mời cô nàng Minh Hà tham gia vào một MV. Tuy nhiên, lúc này 2 người chưa nảy sinh tình cảm. Sau đó 2 năm, khi hợp tác chung thêm lần nữa, cả hai mới bắt đầu cảm mến đối phương và hẹn hò từ đó.

Sau 4 năm yêu nhau, cô nàng đã quyết định đi du học thạc sĩ ngành Luật.

Dường như nhận thấy có sự nguy hiểm trong việc yêu xa, hơn thế nữa, người yêu lại còn xinh đẹp và học giỏi, bao chàng mến mộ. Vậy nên, Lý Hải chớp ngay cơ hội, ngay sau khi cô nàng trở về đã tổ chức ngay đám cưới vào 15/11/2010. Sau gần 10 năm kết hôn, hiện tại, Lý Hải – Minh Hà đã trở thành một trong những gia đình hạnh phúc viên mãn nhất của làng showbiz Việt.

Minh Hà - Nhan sắc không phải dạng vừa đâu

Người ta nhìn vào Minh Hà, cứ nghĩ cô mới chạm mốc 30 vì vô cùng xinh đẹp, năng động, trẻ trung. Nhưng sự thực thì cô đã là bà mẹ bốn con, sắp bước qua hàng 40. Vì vậy, rất nhiều người ngỡ ngàng về sắc vóc hiện tại của cô. Bởi việc sắp chạm ngưỡng cửa 40, lại từng trải qua đến 4 lần sinh để việc giữ được vóc dáng, nhan sắc trẻ trung là điều không dễ dàng.

Nhan sắc của Minh Hà khiến nhiều chị em ngưỡng mộ và ghen tỵ

Thế nhưng cô vẫn khiến dân tình trầm trồ, thông qua những bức ảnh trên trang cá nhân, cư dân mạng khen không ngớt lời. Cô sở hữu làn da mịn màng không có dấu hiệu lão hoá, cùng với đó là vóc dáng gọn gàng, hoàn hảo. Do đó, rất nhiều người thắc mắc, nhắn tin hỏi cô bí quyết chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng của bản thân là gì.

Minh Hà - Hậu phương vững chắc giúp chồng thành công

Với tương lai rộng mở là thạc sĩ Luật của một trường danh tiếng ở Anh. Nhưng thay vì cố gắng tiến thân, phát triển sự nghiệp cô lại chọn lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý xây dựng tổ ấm gia đình. Chu toàn mọi việc để Lý Hải có thể tập trung phát triển sự nghiệp. Mình Hà là minh chứng cho câu nói đằng sau thành công của người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người vợ hiền.

Nhờ có sự tận tâm của Minh Hà mà Lý Hải đã có thể chuyên tâm làm việc, xây dựng cho mình 4 công ty riêng về bất động sản, kinh doanh bình chứa xăng dầu và phân phối mỹ phẩm. Đặc biệt, trở thành nhà sản xuất phim có tài có tâm, nổi tiếng với series điện ảnh ăn khách “Lật Mặt”.

Lý Hải - Minh Hà là gia đình hạnh phúc trong showbiz Việt

Có thể nói nếu không có Minh Hà tài giỏi hỗ trợ, một tay quán xuyến việc nhà có lẽ Lý Hải đã không thể có được thành công như ngày hôm nay. Không chỉ hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người mẹ, người vợ mà Minh Hà cũng là một doanh nhân có tài. Cô giúp chồng quản lý tất cả chi tiêu, lo toan mọi việc, quản lý một số công ty gia đình để Lý Hải toàn lực tập trung vào viết kịch bản và làm việc tại phim trường.

Mặc dù bận rộn là thế nhưng chỉ cần có thời gian rảnh và có cơ hội là Lý Hải và Minh Hà sẽ luôn song hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp trong các gameshow và sự kiện quảng bá phim. Cô được chồng yêu thương vô bờ bến. Một trong những bí quyết đó có thể là do cô tin tưởng chồng và ít khi ghen. Hơn nữa, cô cũng đã cất lại tấm bằng thạc sĩ vì sự nghiệp của chồng. Mặc dù được nhiều công ty luật nước ngoài tuyển dụng với mức lương vài nghìn USD một tháng.

Đặc biệt, cô cũng là người khuyến khích chống mạnh dạn thực hiện bộ phim đầu tiên là Lật mặt 1. Trong cuộc sống cô cũng cho anh thời gian nghĩ thấu đáo vấn đề. Không bao giờ vội vàng đổ lỗi, tránh dẫn đến việc sau đó khó nhìn mặt. Khi sống với nhau cô cũng luôn cố gắng nhường nhịn để gia đình êm ấm. Có lẽ vì cái tính này của cô mà Lý Hải bớt ham chơi. Dù bận bịu đến đâu, anh cũng về nhà ăn cơm cùng vợ con, bỏ hẳn thú vui đánh bi-a.

Minh Hà - Cô vợ đảm đang, giỏi giang, nữ kiện tướng đắc lực của Lý Hải

Giờ thì hai người đã có với nhau 4 người con: Rio (9 tuổi), Cherry (7 tuổi), Sunny (5 tuổi) và Mio (4 tuổi). Vợ chồng Minh Hà cũng tập cho các bé đào đất, trồng rau, tưới cây để các con có tuổi thơ giàu trải nghiệm như trẻ em vùng nông thôn, thay vì sống như con của người nổi tiếng.

Các bé cũng được dạy tự lập từ rất sớm. Cô cũng chỉ cho các con cách tiết kiệm, không quá để ý đến quần áo, đồ dùng bên ngoài. Nhờ cách dạy dỗ của cô cộng với sự góp ý của chồng mà các con đều sống không phô trương và suy nghĩ rất chín chắn. Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, Minh Hà cũng cùng chồng gặt hái vô số thành công trong công việc, đặc biệt là series phim điện ảnh Lật mặt. Hiện tại, cô và chồng cũng đang tìm ý tưởng để viết kịch bản cho Lật mặt 6.

Qua đây có thể thấy được, Minh Hà là một người phụ nữ may mắn, cuộc sống của cô gần như là hoàn hảo. Ngay từ xuất thân cũng là trong một gia đình trí thức, có người chồng là đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, hết lòng yêu thương và những đứa con ngoan. Vì vậy, nhìn vào tiểu sử Minh Hà người ta phải thốt lên hai từ “ghen tị”.