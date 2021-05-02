Vườn nhà phố mà như 'hệ sinh thái' của Lý Hải - Minh Hà: Cây trái sai trĩu quả ăn không xuể, 'đất lành chim đậu' ong đến làm tổ

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng những giây phút cùng vợ con chăm vườn trên sân thượng là lúc Lý Hải cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.
- Nhan sắc 'mẹ 4 con' nhà Lý Hải tuổi 36 'nuột nà' khó tin, dân mạng hỏi khó 'sao chị tuổi 20 hoài?'
- Con trai bị gãy tay phải bó bột, bà xã Lý Hải tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của quý tử
Sân thượng nhà Lý Hải - Minh Hà nổi tiếng với khu vườn với rất nhiều loại rau củ quả như một “hệ sinh thái”. Bà xã Lý Hải cho biết, vườn cây là tâm huyết của chồng và mẹ ruột cô trong gần hai năm qua. Đều đặn mỗi ngày, ông bố ca sĩ ra vườn bắt sâu, thăm bệnh cho cây; một năm hai lần bón phân hữu cơ; tưới nước tự động. Bên cạnh vườn trái cây, vợ chồng Lý Hải còn đầu tư hàng chục triệu đồng làm vườn rau thủy canh trên sân thượng.
Lý Hải đã từng chia sẻ, vì nhà đông con và anh cũng muốn cả nhà được ăn thực phẩm sạch nên anh quyết định đầu tư hàng chục triệu đồng cho việc tạo lập một vườn rau xanh – sạch trên sân thượng nhà mình. Không những vậy, đây còn là nơi và vợ chồng anh cho con những bài học đầu đời mặc dù “chúng cũng phá”. Anh dạy con về tình yêu thiên nhiên, biết lao động, biết quý trọng thân thể của mình từ việc chăm sóc rau, nhặt rau và ăn rau quả mỗi ngày.
Ảnh: FBNV