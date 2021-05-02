Vườn nhà phố mà như 'hệ sinh thái' của Lý Hải - Minh Hà: Cây trái sai trĩu quả ăn không xuể, 'đất lành chim đậu' ong đến làm tổ

Sao Việt 02/05/2021 06:20

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng những giây phút cùng vợ con chăm vườn trên sân thượng là lúc Lý Hải cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.

Sân thượng nhà Lý Hải - Minh Hà nổi tiếng với khu vườn với rất nhiều loại rau củ quả như một “hệ sinh thái”. Bà xã Lý Hải cho biết, vườn cây là tâm huyết của chồng và mẹ ruột cô trong gần hai năm qua. Đều đặn mỗi ngày, ông bố ca sĩ ra vườn bắt sâu, thăm bệnh cho cây; một năm hai lần bón phân hữu cơ; tưới nước tự động. Bên cạnh vườn trái cây, vợ chồng Lý Hải còn đầu tư hàng chục triệu đồng làm vườn rau thủy canh trên sân thượng.

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Là vườn rau tâm huyết, Lý Hải tỉ mỉ chăm chút cho khu vườn
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Thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng cho cả nhà đây rồi
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Hàng rau xanh mát mắt ai nhìn cũng thèm
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Nhà đông con nên ăn rau nhà trồng cho 'tiết tiệm'
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Tươi xanh mát mắt
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Cây sai trĩu quả
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'Xin chào, chín nhanh chị hái con chị ăn'
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Ngoài trồng rau, vườn nhà Lý Hải còn có các loại cây leo
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Thu hoạch củ nào củ nấy chắc lừ
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Cóc sai trái
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Đôi vợ chồng trồng đúng mát tay, cây nào cũng sai quả
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Không chỉ trồng trên sân thượng, cặp đôi còn tận dụng đất trống dưới nhà để trồng các loại cây lớn
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Trồng gì tốt đó luôn
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Nhà nhiều quá ăn không hết, chia các fan cùng ăn
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Dạy con trồng cây cũng là dạy con biết quý trọng sức lao động
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Ra vườn uống trà thưởng hoa
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'Đất lành chim đậu', vườn nhà Lý Hải - Minh Hà còn thu hút cả ong đến làm tổ

Lý Hải đã từng chia sẻ, vì nhà đông con và anh cũng muốn cả nhà được ăn thực phẩm sạch nên anh quyết định đầu tư hàng chục triệu đồng cho việc tạo lập một vườn rau xanh – sạch trên sân thượng nhà mình. Không những vậy, đây còn là nơi và vợ chồng anh cho con những bài học đầu đời mặc dù “chúng cũng phá”. Anh dạy con về tình yêu thiên nhiên, biết lao động, biết quý trọng thân thể của mình từ việc chăm sóc rau, nhặt rau và ăn rau quả mỗi ngày.

Ảnh: FBNV

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