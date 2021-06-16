Nhận cuộc gọi phạt vi phạm giao thông, nữ sinh viên Đà Nẵng mất trắng 837 triệu đồng cho 'công an rởm'

Mới đây trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã diễn ra vụ lừa đảo với số tiền lên đến 837 triệu. Nạn nhân sau khi nhận cuộc gọi từ 1 kẻ tự xưng là công an, đã bị lừa nhắn tin chuyển tiền.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/6, Công an quận Liên Chiểu cho biết đang thụ lý để hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cho Công an TP.Đà Nẵng điều tra vụ việc lừa đảo qua điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Theo nạn nhân là chị N.T.N.Y. (24 tuổi, sinh viên, tạm trú khu Ký túc xá phía Tây, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) trình báo, trước đó chị nhận được cuộc gọi từ người đàn ông xưng danh là cảnh sát giao thông (CSGT), thông báo chị vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Liền đó, một số máy khác gọi cho chị Y. xưng là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang điều tra một vụ án liên quan đến chị và muốn xác nhận cụ thể một số thông tin như chứng minh tài sản hiện có, nguồn thu nhập, nguồn gốc tài sản cá nhân.

Người này đề nghị chị Y. hợp tác, nếu không sẽ khởi tố vụ án, điều tra theo quy định pháp luật và gửi cho chị một đường link, yêu cầu đăng nhập, soạn tin với nội dung “TCB UI SMART OTP” gửi đến số 8049.

Sau khi thực hiện yêu cầu của “cán bộ công an”, tài khoản tại ngân hàng Techcombank của chị Y. liên tục bị trừ tổng cộng 837 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển sang số tài khoản 0000474655418 mang tên Nguyễn Tấn Cường. Lúc này, chị Y. mới tá hỏa, trình báo cơ quan công an.

Hệ thống theo dõi sai phạm của công an giao thông TP.Đà Nẵng - Ảnh: VTC News

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị không bao giờ gọi điện đến chủ phương tiện hoặc người vi phạm để thông báo số tiền phải nộp phạt và yêu cầu chuyển khoản.

Vì vậy, người vi phạm tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi đến điện thoại, thẻ tín dụng… cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào.

Về quy trình phạt nguội, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khẳng định hệ thống camera giám sát giao thông sau khi ghi nhận hành vi vi phạm và gửi về trung tâm điều khiển của Phòng CSGT sẽ được bộ phận xử lý in và gửi tất cả thông báo vi phạm về địa chỉ của chủ phương tiện.

Người vi phạm cũng có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên hệ thống của công an thành phố hoặc Cục CSGT.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện căn cứ theo thời gian ghi trên thông báo để đến Phòng CSGT thực hiện thủ tục xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

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