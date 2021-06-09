Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong clip 4 phút: Điều tra động cơ của các nhóm kín 'Chị Đại', 'Bố Già 78'

Xã hội 09/06/2021 17:25

Đoạn clip 1 nữ sinh bị đánh hội đồng xuất hiện trên MXH gây phẫn nộ. Lý do khiến bé gái bị đánh dã man chỉ là vì lỡ xưng hô "mày - tao" với đàn chị.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, mới đây, trên MXH xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị đánh hội đồng. Theo đó, nhóm học sinh có nam và nữ đang bao quanh một nữ sinh mặc áo vàng. Một nữ sinh mặc áo đen dùng những lời nói hết sức thô tục, dọa đánh. Sau đó, một nữ sinh khác mặt áo khoác đen xông vào liên tục vả vào mặt nữ sinh mặc áo vàng.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên MXH đã khiến CĐM phẫn nộ vì hành vi thô bạo không phù hợp với lứa tuổi học sinh của các em. Trong đoạn clip, những nữ sinh liên tục đá, tát vào mặt, người bé gái áo vàng và chửi thậm tệ vì bé xưng hô "mày-tao" với nhóm người này.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, ngày 8/6, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cùng đại diện các cơ quan chức năng, đoàn thể địa phương đến thăm, động viên cháu N.N.B. (14 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP.Tuy Hòa) cùng gia đình. Hiện sức khỏe của cháu vẫn chưa ổn định. 

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Cơ quan chức năng địa phương thăm hỏi tình hình của cháu B. - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với báo Pháp luật, mẹ cháu cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà đã đến mắng vốn từng nhà nhưng vẫn không nhận được lời xin lỗi từ các gia đình có con tham gia hành hạ bé B.

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Hiện tại cháu B. vẫn còn vô cùng hoang mang và sợ hãi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Báo Pháp luật TP.HCM cũng cho biết thêm, trong ngày 8/6, UBND TP.Tuy Hòa có văn bản giao Phòng GD&ĐT huyện tổng hợp thông tin từ các trường học có học sinh tham gia vụ việc để báo cáo UBND TP.Tuy Hòa và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên; đồng thời tăng cường quản lý học sinh sử dụng điện thoại tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội.

Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa chỉ đạo ban giám hiệu các trường, yêu cầu phụ huynh có liên quan đến thăm, động viên, xin lỗi gia đình em B.. Các trường liên quan tổ chức xử lý kỷ luật học sinh tham gia vụ việc theo quy định; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý học sinh ngoài trường học, có biện pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường.

Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc làm việc với phụ huynh có con em tham gia nhóm Facebook kín “Bố Già 78”, “Chị Đại” để yêu cầu học sinh không tiếp tục tham gia. 

Ngoài ra, UBND TP.Tuy Hòa đề nghị Công an TP Tuy Hòa tham mưu giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung kích động bạo lực của tài khoản Y.P.N. trên Facebook theo quy định, điều tra động cơ thành lập, mục đích hoạt động của các nhóm kín “Bố Già 78”, “Chị Đại” để có hướng xử lý nghiêm theo quy định.

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Clip 2 nữ sinh của trường THCS Trần Nhật Duật và Trường THCS Trần Quốc Toản đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Hôm nay 17/5, lãnh đạo nhà trường đã quyết định kỷ luật đối với các nữ sinh trong vụ hành hung này.

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