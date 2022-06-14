Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này khiến 4 người chết, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào đêm ngày 13/6, xe khách biển số 37B lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội - Nghệ An. Tới Km265+570 thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe này xảy ra va chạm với xe máy đi từ đường nhánh ra quốc lộ.

Sau cú va chạm, xe khách lật ngang ven đường. Ngoài ra, một biển báo và một cột đèn chiếu sáng bị tông gãy đổ. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào Ninh Bình. Có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối để đi vào thì xảy ra vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ Ninh Bình - Ảnh: Zing

Dẫn tin từ Vietnamnet, bước đầu xác định có 4 người tử vong, nhiều người khác đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chi cục quản lý đường bộ I.6, Tổng cục đường bộ Việt Nam, cho hay: "Bước đầu xác định có 4 người tử vong và có khoảng 4 người khác đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số người bị thương vẫn chưa được thống kê do không tìm được danh sách hành khách trên xe. Vụ việc hiện đã chuyển cho cơ quan CSĐT làm rõ".

Chiếc xe khách lật khiến ít nhất 4 người chết - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, trong sáng ngày 14/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

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