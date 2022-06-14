Thái Bình: Bàng hoàng bé gái 10 tuổi tử vong ở bể bơi dành cho người lớn

Xã hội 14/06/2022 08:58

Sau khi được bố đưa đến hồ bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Đại Thành Long (ở Thái Bình) để học bơi, nhân viên hốt hoảng phát hiện bé 10 tuổi nổi lên trên mặt nước hồ bơi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 13/6, một vị đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) xác nhận, tại bể bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Đại Thành Long của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đại Thành Long (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xảy ra sự việc cháu B.A (sinh năm 2012, học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư) được phát hiện đã tử vong.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: "Hiện nguyên nhân khiến cháu B.A tử vong là gì đang được cơ quan công an, viện kiểm sát khẩn trương xác minh, làm rõ. Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí sau".

Thái Bình: Bàng hoàng bé gái 10 tuổi tử vong ở bể bơi dành cho người lớn - Ảnh 1
Bể bơi tại Khu liên hợp thể thao Đại Thành Long (tỉnh Thái Bình) - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn tin từ Zing, thông tin ban đầu cho biết, cháu B.A. sinh sống với bố mẹ tại quê ngoại (thị trấn Vũ Thư), quê nội ở xã Bách Thuận, cùng huyện. Mẹ cháu hiện công tác ở một cơ quan thuộc huyện ủy Vũ Thư.

Sáng cùng ngày, B.A. được bố chở đến Khu liên hợp thể thao trên rồi đi làm. Đến khoảng hơn 9h sáng, nhân viên bể bơi phát hiện thi thể cháu nổi trên mặt nước, ở khu vực bể bơi dành cho người lớn trong Khu liên hợp, thực hiện cấp cứu nhưng bất thành. Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Vũ Thư đang điều tra làm rõ vụ việc.

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