Vũng Tàu: Khởi tố và bắt tạm giam nghi can vụ cưa trộm hoa giấy 20 năm tuổi

Xã hội 09/04/2021 09:19

VKSND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can vụ cưa trộm hoa giấy 20 năm tuổi.

Theo nguồn tin từ Người Đưa Tin, ngày 8/4, VKSND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (SN 1972), tạm trú đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu về tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 178 BLHS. Ngoài ra, Toàn còn bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào cuối tháng 3, nhiều người dân địa phương bức xúc khi phát hiện cây hoa giấy hơn 20 năm tuổi tại đường Mạc Thanh Đạm, phường 8, TP. Vũng Tàu (gần nhà nghỉ Lâm Đường) bị kẻ gian cưa gốc, chỉ sau một đêm.

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 Hình ảnh cây hoa giấy lâu năm bị cưa trộm khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Người Đưa Tin

Cây hoa giấy nhiều năm tuổi này nằm trên con đường hoa giấy nổi tiếng nhất Vũng Tàu. Nó đang nở bông rực rỡ hai bên cổng nhà được trang trí bằng hình vẽ sống động là địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách tới chụp ảnh… Vì vậy khi sự việc cưa trộm hoa giấy xảy ra, người dân sinh sống ở khu vực này cũng như cư dân mạng đã cực kì bức xúc.

Nhận tin báo, Công an TP. Vũng Tàu nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gây án. Sau gần 3 ngày, công an đã bắt được nghi can là Nguyễn Khánh Toàn và thu giữ được tang vật là gốc cây hoa giấy tại nhà đối tượng. Khi bị bắt, Toàn còn bị lực lượng chức năng phát hiện đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy.

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