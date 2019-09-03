Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 45 tối cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang BKS tỉnh Sơn La lưu thông trên QL6. Khi đi đến khu vực đèo Chiềng Đông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La đã bất ngờ lao vào nhà dân bên đường khiến đôi vợ chồng chết tại chỗ trong khi ngủ.

Tối 2/9, tại Sơn La xảy ra vụ xe đầu kéo tông vào nhà dân khiến đôi vợ chồng tử vong thương tâm.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đưa tài xế đầu kéo đi cấp cứu đồng thời báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, con trai 5 tuổi và con gái 8 tuổi của vợ chồng nạn nhân ngủ ở 2 phòng khác nhau nên may mắn thoát chết.

Chủ tịch xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La cho biết khi xảy ra tai nạn trong nhà đang có tổng cộng 5 người, đôi vợ chồng ngủ ở tầng 1, bị xe tải tông tử vong tại chỗ. Còn bé gái 8 tuổi ngủ ở tầng 2, bé trai 5 tuổi ngủ với ông nội nên thoát nạn.

Hiện chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo tông vào nhà dân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại QL14B đoạn qua địa bàn xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, bỏ lại 2 con thơ dại.

Khoảng 13 giờ 30 chiều 13/8, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên QL14B theo hướng Đà Nẵng về Quảng Nam.

Khi đến thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), xe máy của bà Nga xảy ra va chạm với ô tô tải do tài xế Nguyễn Thanh Việt (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến bà Nga ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xe máy của nạn nhân bị biến dạng, đồ đạc văng ra giữa đường.

Theo người thân, bà Nga có hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi, chồng làm nghề mò hến, bắt cá dọc theo sông Vu Gia, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Chiều 13/8, bà Nga đi giao nhang (hương) cho các chợ ở Đà Nẵng rồi ghé chợ mua hoa về cúng rằm tháng 7, đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông.