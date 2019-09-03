Hình ảnh đau lòng: Dì cùng cháu trai 4 tuổi tử vong thương tâm trong mưa vì bị xe tải tông 

Xã hội 03/09/2019 09:52

Chiều qua (2/9) tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai dì cháu tử vong. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ.

Theo đó vào khoảng 17 giờ ngày 2/9, trên đường ĐT759, đoạn qua khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm

Vào thời điểm trên, chị P.T.T.A (32 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long) điều khiển xe máy chở theo cháu trai 4 tuổi, lưu thông trên đường ĐT759 theo hướng Đắk Nông - Bình Phước. Khi đi đến đoạn đường trên thì xe máy bị xe tải mang biển số 93C - 125.49 chạy ngược chiều tông trúng.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 dì cháu tử vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến chị A. và cháu trai văng ngược lại gần 10m. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải còn tiếp tục kéo lê chiếc xe máy dưới gầm, đâm sập trụ điện viễn thông bên đường rồi lật ngang xuống đường. 

Bé trai 4 tuổi bị văng xuống cống thoát nước gần đó, tử vong tại chỗ. Chị A. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Cách đây không lâu tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 21/8, anh N.V.N (37 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là chị T.T.H.T và con là N.T.A (cùng ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương - Mỹ Thuận.

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Chị T. và con trai tử vong sau khi xảy ra va chạm với xe bồn - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè thì xe máy của anh N. xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị T. cùng con trai tử vong còn anh N. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

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