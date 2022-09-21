Thông tin từ UBND xã Xuân Lãnh cũng cho biết, người chồng thừa nhận đã giết vợ xong cắt cổ tự tử.

Liên quan đến vụ án mạng "vợ chết, chồng thoi thóp với vết cắt trên cổ", theo thông tin của báo Công Thương, đến thời điểm này, ngày 21/9, một nguồn tin xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân để điều tra làm rõ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định nghi can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang củng cố thêm chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Thông tin từ UBND xã Xuân Lãnh cũng cho biết, 3 ngày trước, vợ chồng chị Lợi có cãi vã đến mức đập điện thoại. Bước đầu điều tra, người chồng thừa nhận đã giết vợ xong cắt cổ tự tử. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: báo Lao động Trước đó, theo thông tin của báo Lao động, khoảng 6h30' cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, trú thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị Lợi (SN 1991) ở gần đó lấy quần, áo để đưa cháu ngoại đi học.

Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là anh Huỳnh Văn Hậu (SN 1985) đang nằm thoi thóp bên cạnh vợ mình với vết cắt trên cổ. Ông Phùng liền hô hoán, gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an và Trạm Y tế xã Xuân Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo cho Công an huyện Đồng Xuân để tiến hành điều tra vụ việc. Chiều 20/9, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh viện tiếp nhận anh Huỳnh Văn Hậu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, cổ bị vết thương sâu đứt khí quản, các vết thương ở bụng gây rách gan và tụy. Sau 3 giờ liên tục cấp cứu, bệnh nhân Hậu đã tạm ổn, tạm qua cơn nguy kịch. Được biết, chị Lợi từng có một đời chồng và có con riêng là bé gái (đang sống chung với chị Lợi và anh Hậu). Chị Lợi và anh Hậu sống chung với nhau được khoảng 4 - 5 năm nay. Tối 19/9, bé gái con chị Lợi đến nhà ông bà ngoại ngủ chứ không ngủ ở nhà mẹ ruột. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên.

Phú Yên: Nguyên nhân ban đầu trong vụ vợ tử vong, chồng thoi thóp với vết cắt trên cổ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ người vợ tử vong, chồng nguy kịch tại nhà riêng ở huyện Đồng Xuân.

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