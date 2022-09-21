Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ người vợ tử vong, chồng nguy kịch tại nhà riêng ở huyện Đồng Xuân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ người vợ tử vong, chồng nguy kịch tại nhà riêng ở huyện Đồng Xuân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Nhận định ban đầu, có thể đây là vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng"

Còn theo ông Nguyễn Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, qua lời khai của các nhân chứng, trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, khoảng 3 ngày trước, vợ chồng chị Võ Thị L. (SN 1991) và anh Huỳnh H. (SN 1985) có lớn tiếng cãi vã đến mức đập điện thoại.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, anh H. được đưa đến cấp cứu với vết thương sâu đứt khí quản và một vết đâm ở bụng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thông tin: "Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu".

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 6h30 ngày 20/9, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, trú thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị Lợi (SN 1991) ở gần đó để đưa cháu ngoại đi học. Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là anh Huỳnh Văn Hậu (SN 1985) đang nằm thoi thóp bên cạnh vợ mình với vết cắt trên cổ.

Thấy thế, ông Phùng liền hô hoán. Nhận được tin báo, Công an và Trạm Y tế xã Xuân Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo cho Công an huyện Đồng Xuân để tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên.

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