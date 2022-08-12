Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ mâu thuẫn trong cuộc sống đã ra tay với vợ cũ và cha mẹ vợ cũ, và thực hiện tội ác đến cùng. Tuy có thành khẩn khai báo, nhưng tại tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải, nên cần xử lý nghiêm, loại ra khỏi xã hội.

Ngoài ra, sau khi sát hại ba người trên, Hải còn hai lần quay lại hiện trường với mục đích giết anh Nguyễn Hiền (23 tuổi, em trai của vợ cũ). Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã đề nghị tòa xem xét, tuyên phạt bị cáo Hải mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong phần trình bày luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên nêu, bị cáo quyết thực hiện hành vi giết người tới cùng, dù đó là những người mà bị cáo từng gọi là vợ và cha, mẹ.

Tại tòa, khi trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Hải tỏ ra lạnh lùng khai về quá trình gây án. Bị cáo thừa nhận không hối hận khi đã gây án và có tội thì nhận tội, nên "một đồng cũng không bồi thường". Ngoài ra, suốt phiên xử diễn ra, bị cáo Hải liên tục mất bình tĩnh và lớn tiếng la lối, đòi giết anh Nguyễn Hiền, em trai của vợ cũ.

Tòa chiếu lại cảnh dựng hiện trường vụ án do Đoàn Minh Hải gây ra - Ảnh: Vietnamnet

Cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên công bố tại phiên tòa xác định, vào trưa 28/5, Đoàn Minh Hải mang theo một búa sắt cùng một con dao, đi xe máy đến nhà vợ cũ của Hải là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) với mục đích sát hại cả gia đình chị Dương.

Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Hải dùng búa, dao đánh, đâm chết ba người là chị Nguyễn Thị Dương, ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, mẹ chị Dương). Sau khi giết chết ba người trên, Hải đóng cửa chính rồi ẵm con gái mình là cháu NĐTV (3 tuổi) về nhà giao cho cha của Hải. Tiếp đó, Hải thay áo quần cho con gái và áo của mình bỏ trong bao rồi điều khiển xe quay lại nhà ông Cu. Trên đường đi, Hải vứt bộ đồ cháu V. và áo sơ mi của mình.

Khi đến nhà ông Cu, Hải cầm búa, rựa ngồi chờ em trai chị Dương là Nguyễn Hiền về để giết. Do không thấy anh Hiền về nên Hải lau các vết máu rồi khóa cửa sau đi về. Tiếp đó, Hải tiếp tục quay lại nhà ông Cu với mục đích chờ em trai chị Dương về để giết nhưng không thấy người này nên giấu hung khi rồi điều khiển xe đi về nhà.

Sau đó, Hải mượn xe máy của một người bà con, chạy vào TP.HCM lẩn trốn. Đến 19 giờ ngày 29/5, khi Hải ra khỏi phòng trọ của một người quen thì bị lực lượng công an bắt giữ.