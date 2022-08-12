Hung thủ sát hại 3 người gia đình vợ cũ không hối hận, đòi xử em vợ ngay tại tòa: 'Nó ngăn tôi gặp con nên phải giết hết!'

Xã hội 12/08/2022 10:16

Liên quan đến vụ ba người trong một gia đình bị sát hại gây rúng động, vào sáng ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xử vụ Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) bị truy tố tội giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xử vụ Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) bị truy tố tội giết người. Hải là hung thủ sát hại ba người trong gia đình vợ cũ, gây rúng động dư luận cách đây hơn hai tháng.

Khi lực lượng an ninh dẫn giải Đoàn Minh Hải vào hội trường xử án, bị cáo này bất ngờ la hét khi nhìn thấy một số người trong gia đình vợ cũ. Hải tỏ ra rất hung dữ, mất bình tĩnh, tức tối, chửi bới khi nhìn thấy anh Nguyễn Hiền, em vợ cũ của Hải đến dự tòa với tư cách đại diện người bị hại. Hải liên tục quay sang đòi giết chết anh Hiền.

Ngoài ra, Hải cũng liên tục quay sang nhìn con gái của mình là cháu NĐTV (3 tuổi) được đưa đến tòa với tư cách người làm chứng.

Hung thủ sát hại 3 người gia đình vợ cũ không hối hận, đòi xử em vợ ngay tại tòa: 'Nó ngăn tôi gặp con nên phải giết hết!' - Ảnh 1
 Bị cáo Đoàn Minh Hải liên tục quay sang đòi giết em vợ cũ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong phần xét hỏi, khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Hải tỏ ra lạnh lùng, trả lời về quá trình gây án. Hải cũng nói, bản thân không ân hận vì đã giết ba người trong gia đình vợ cũ. "Nó ngăn tui gặp con nên phải giết hết". Đồng thời, Hải còn khai rằng, "một đồng cũng không bồi thường".

Hung thủ sát hại 3 người gia đình vợ cũ không hối hận, đòi xử em vợ ngay tại tòa: 'Nó ngăn tôi gặp con nên phải giết hết!' - Ảnh 2
Hải liên tục mất bình tĩnh, nhiều lần còn hướng mắt về phía anh Nguyễn Hiền (em vợ cũ) rồi chửi bới và dọa giết - Ảnh: Vietnamnet

 Theo thông tin từ Vietnamnet, cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên công bố tại phiên tòa xác định, vào trưa 28/5, Đoàn Minh Hải mang theo một búa sắt cùng một con dao, đi xe máy đến nhà vợ cũ của Hải là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) với mục đích sát hại cả gia đình chị Dương.

Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Hải dùng búa, dao đánh, đâm chết ba người là chị Nguyễn Thị Dương, ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, mẹ chị Dương).

Sau khi giết chết ba người trên, Hải đóng cửa chính rồi ẵm con gái mình là cháu NĐTV (3 tuổi) về nhà giao cho cha của Hải. Tiếp đó, Hải thay áo quần cho con gái và áo của mình bỏ trong bao rồi điều khiển xe quay lại nhà ông Cu. Trên đường đi, Hải vứt bộ đồ cháu V. và áo sơ mi của mình. Khi đến nhà ông Cu, Hải cầm búa, rựa ngồi chờ em trai chị Dương là Nguyễn Hiền về để giết. Do không thấy anh Hiền về nên Hải lau các vết máu rồi khóa cửa sau đi về.

Hung thủ sát hại 3 người gia đình vợ cũ không hối hận, đòi xử em vợ ngay tại tòa: 'Nó ngăn tôi gặp con nên phải giết hết!' - Ảnh 3
Bị cáo nói không ân hận việc mình làm - Ảnh: Vietnamnet

Tiếp đó, Hải tiếp tục quay lại nhà ông Cu với mục đích chờ em trai chị Dương về để giết nhưng không thấy người này nên giấu hung khi rồi điều khiển xe đi về nhà. Sau đó, Hải mượn xe máy của một người bà con, chạy vào TP.HCM lẩn trốn. Đến 19 giờ ngày 29-5, khi Hải ra khỏi phòng trọ của một người quen thì bị lực lượng công an bắt giữ.

 Theo cơ quan điều tra, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau cháu NĐTV. Tháng 9/2020, TAND thị xã Đông Hòa không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng, giao cháu V. cho chị Dương nuôi dưỡng. Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản.

Sau đó, Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm con nhưng bị gia đình chị Dương ngăn cản, không cho gặp cháu V. Từ đó, giữa Hải và gia đình chị Dương xảy ra mâu thuẫn. Hải lên kế hoạch giết cả gia đình chị Dương để trả thù.

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