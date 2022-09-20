Lời khai của tài xế taxi chở nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ

Xã hội 20/09/2022 09:47

Công an quận Đống Đa đã tiến hành tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm (SN 1995, Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào ngày 20/9, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật"; tạm giữ hình sự Lê Văn Thức SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Vị lãnh đạo này chia sẻ: "Quá trình chở theo nghi phạm, tài xế taxi khai nhận không bị đối tượng uy hiếp hay đe doạ gì. Chúng tôi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm".

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Lâm khai nhận là người điều khiển xe taxi chở Thức trong đêm xảy ra án mạng. Quá trình chở Thức, Lâm đã điều khiển ô tô vượt lên chặn xe máy do anh N.T. (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) điều khiển chở theo chị N.T.T. (SN 1994, quê Yên Bái). Sau khi Thức dùng dao đâm gục anh N.T. và cưỡng ép, kéo chị T. lên ô tô, Lâm tiếp tục điều khiển xe chở theo Thức - lúc này đang khống chế chị T. rời khỏi hiện trường.

Lời khai của tài xế taxi chở nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ - Ảnh 1
Camera an ninh ghi lại cảnh Lâm điều khiển xe taxi ép xe máy vào lề đường để Thức xuống xe gây án - Ảnh: Báo Người đưa tin

Về phía nghi phạm Lê Văn Thức, theo thông tin từ báo Người Lao Động, nghi phạm Thức khai nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.T. từ 3 năm trước dù đã có vợ con ở quê. Thời gian gần đây, Thức thấy chị T. tỏ vẻ thân mật, thường xuyên đi cùng với anh N.T. nên nổi lòng ghen tuông.

Lời khai của tài xế taxi chở nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ - Ảnh 2
Đối tượng Lê Văn Thức tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào tối ngày 15/9, sau khi ăn cơm tối ở Thái Nguyên, Thức đã thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị N. Nghi phạm đến cửa hàng của anh N.T. để tìm bạn gái nhưng không gặp nên đã rời đi và vô tình bắt gặp anh N.T. đang chở chị N. đi qua. Thức đã thuê xe bám theo, khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ. Ngay lập tức, Thức lao xuống dùng dao bấm đâm anh T., ép và kéo chị N. lên xe bỏ trốn. Trong quá trình chạy trốn, Thức đã gây thương tích cho chị N. khiến cô gái bị thương nhiều vết trên cơ thể, phải nhập viện điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai đã có vợ con, đang sinh sống tại Lạng Sơn, nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N. nhiều năm nay. Thức có 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

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Mới đây, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) để xử lý theo quy định pháp luật.

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