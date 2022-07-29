Vụ tổ chức team building gây phản cảm ở bãi biển Cửa Lò: Xử phạt 400 ngàn đồng, yêu cầu công khai xin lỗi

Xã hội 29/07/2022 14:42

Lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã xử phạt hành chính nhóm người của Công ty Như Nguyện (Phú Thọ) tham gia chơi team building trên bãi biển Cửa Lò và người tổ chức sự kiện.

Theo chia sẻ thông tin từ VietNamNet, ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, trong sáng nay, Phòng Văn hoá đã mời anh G. là người tổ chức sự kiện “team building” trên biển Cửa Lò để xảy ra những hình ảnh phản cảm, khiến dư luận lên án. Mức xử phạt cụ thể đối với vi phạm của anh G. là 400 ngàn đồng.

Ông Sơn cho biết: "Chúng tôi đã mời lên làm việc, lập biên bản xử lí hành chính đối với anh G, người sử dụng loa đài cá nhân để tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách trên bãi biển Cửa Lò.  Anh G. đã vi phạm lỗi ở Nghị định 144 về hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hoá, thể thao nơi công cộng. Mức xử phạt ở hành vi này từ 300 – 500 ngàn đồng".

Vụ tổ chức team building gây phản cảm ở bãi biển Cửa Lò: Xử phạt 400 ngàn đồng, yêu cầu công khai xin lỗi - Ảnh 1
Những hình ảnh phản cảm của nhóm du khách - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Phòng Văn hoá đã yêu cầu đơn vị tham gia trò chơi trên bãi biển là Công ty TNHH TM Như Nguyện ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ làm bản tường trình sự việc.

“Sau khi liên hệ với Công ty TNHH TM Như Nguyện, đại diện công ty đã thừa nhận sự việc và nhận thức đó là việc làm sai. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu đơn vị này cần công khai đăng tải lời xin lỗi dư luận, nhân dân và du khách” – ông Sơn chia sẻ.

Đồng thời, Phòng Văn hoá TX Cửa Lò yêu cầu người đại diện của công ty này sắp xếp thời gian vào Cửa Lò làm việc. Hành vi vi phạm của công ty cũng như cá nhân được xác định cùng một lỗi với anh G, người tổ chức sự kiện ở trên. Tuy nhiên, mức xử phạt hành chính sẽ nặng hơn.

Vụ tổ chức team building gây phản cảm ở bãi biển Cửa Lò: Xử phạt 400 ngàn đồng, yêu cầu công khai xin lỗi - Ảnh 2
Nhóm du khách nữ chơi trò chơi phản cảm ở bãi biển Cửa Lò - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội xôn xao đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm du khách chia thành nhiều đội chơi trò chơi tiếp nước trên bãi biển Cửa Lò. Vật dụng tiếp nước ở đây là áo phông, khăn, mũ.

Đáng chú ý, khi diễn ra trò chơi, có hai người phụ nữ cởi hẳn áo ngực, dùng nó làm đồ vật tiếp nước cho đội mình trước sự phản ứng của một số người dân Cửa Lò và du khách khác. Hành vi này khiến một số người bức xúc vì xung quanh bãi tắm có rất nhiều trẻ nhỏ đang tắm biển.

Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò

Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò

Vào sáng ngày 29/7, Phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) đã liên hệ làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện sau khi đơn vị này để xảy ra những hoạt động phản cảm tại bãi tắm gây bức xúc trong dư luận.

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