Sau khi thai phụ Bắc Ninh mất tích được tìm thấy ở Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã tiết lộ một số thông tin bất ngờ khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn được tìm thấy ở Gia Lai gây xôn xao dư luận, Công an TP. Pleiku đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ xung quanh vụ việc với VTC News.

Cụ thể, tháng 9/2019, chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998) kết hôn cùng anh Bùi Thế Anh (SN 1997, trú huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Sau khi kết hôn, Thảo mang thai nhưng đã bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình chồng phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Cả chồng và gia đình chồng đều không hay biết.

Thông qua mạng xã hội, Thảo biết chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Gia đình chị T. khó khăn nên không có khả năng nuôi con. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón cháu bé. Thảo hứa sẽ bồi dưỡng cho chị T. một số tiền.

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP. Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo giả vờ đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong khám thai rồi biến mất. Sau đó, Thảo bắt xe vào Gia Lai.

Camera ghi lại cảnh Thảo đi khám thai rồi biến mất sau đó - Ảnh: Internet

Anh Thế Anh cùng gia đình đã báo công an chuyện Thảo mất tích, đồng thời đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho chồng báo rằng đã sinh con ở bệnh viện sau nhiều này hôn mê.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

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