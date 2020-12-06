Chồng bắt quả tang vợ 'trần như nhộng' với trai lạ trong nhà nghỉ, mẹ chồng nói 1 câu khiến tất cả bất ngờ

Đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà nghỉ đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao. Đáng chú ý, cách hành xử của người mẹ chồng khiến tất cả bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đáng nói, tham gia vụ bắt ghen có cả bà mẹ chồng và cách hành xử của người này khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

"Các chị nhớ là đừng đối xử với ai tốt quá nhé. Cứ bảo nhà chồng với bố mẹ chồng, anh chị chồng lúc nào cũng bị đóng vai ác nhưng sự thật là chiều nó như chiều vong rồi nó ngồi lên đầu. Cưới 7 tháng đã bị nhà chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ không 1 mảnh vải che thân.

Lý do ngoại tình là sướng quá mà hóa ngu. 2 vợ chồng quen nhau từ hồi đi học, gọi là mối tình thanh xuân chứ nào ai ép chúng nó cưới. Vừa về làm dâu mẹ chồng đã nâng như nâng trứng, hứa mua ô tô cho rồi nó trèo đầu cưỡi cổ chồng nó. Tin nhắn bên dưới là nó bảo chồng nói dối bố mẹ đi du lịch gia đình rồi nó tìm cách để đi hú hí với thằng kia. Đúng là nuôi ong tay áo", dòng chia sẻ được cho là của người chị chồng.

Mẹ chồng sốc nặng khi phát hiện con dâu trong tình trạng không mảnh vải che thân với trai lạ - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, sau khi bắt gặp con dâu đang ở trong nhà nghỉ với người đàn ông khác, bà mẹ chồng vừa khóc vừa bức xúc gọi điện cho nhà thông gia: "Em ơi rất chi là đau khổ em ơi, coi như là chị cưới con em được 7 tháng mà suốt ngày nó đi với giai thôi em ạ... Em lên ngay nhà nghỉ nhé, 2 đứa đang cởi trần, cởi truồng đây này... Chị sẽ cho ly dị ngay lập tức".

Sự việc được nhiều người của gia đình chồng chứng kiến. Ai nấy đều trách mắng cô con dâu "sướng mà không biết hưởng". Người phụ nữ được cho là chị chồng cho biết, tuy rất tức giận chuyện con dâu ngoại tình nhưng mẹ chị vẫn dặn các con "không được đánh em". Bình thường, bà cũng luôn yêu thương và chiều chuộng con dâu như mới cưới đã mua nhà cho ở riêng, xin việc cho và sắp tới còn định mua ô tô. Chính vì vậy cả gia đình chồng đều không thể chấp nhận được cú sốc này.

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bat-qua-tang-vo-tran-nhu-nhong-voi-trai-la-trong-nha-nghi-me-chong-noi-1-cau-khien-tat-ca-bat-ngo-389240.html