Chồng nghi vợ ngoại tình vì con sinh ra không giống mình mà lại y hệt ông nội. Sau khi làm xét nghiệm ADN tận 3 lần, anh chồng đã có câu trả lời cho mình, tuy nhiên gia đình cũng vì vậy mà tan vỡ.

Người xưa có câu "giỏ nhà ai quai nhà nấy" để nói về những đặc điểm tương đồng về tính cách, ngoại hình giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên những nhà khoa học đã chứng minh rằng đôi khi con cái trông không hề giống cha mẹ do ảnh hưởng của gen trội và gen lặn.

Người đàn ông họ Zhang (sống tại Trung Quốc) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Anh Zhang và vợ thành đôi là do mai mối. Sau khi kết hôn, anh Zhang thường xuyên phải đi làm xa nhà nên việc sinh con không được thuận lợi. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với 2 vợ chồng, sau 6 tháng kết hôn, người vợ đã mang thai.

Tuy hay đi làm xa nhưng anh Zhang luôn cố gắng về thăm vợ con ngay khi có thể. Anh cũng dự định sẽ chuyển công tác về gần nhà để có thời gian cho gia đình.

Thời gian gần đây, anh Zhang nhìn con trai và nảy sinh điều nghi ngờ. Chẳng hiểu sao đứa trẻ càng lớn càng không giống bố mà lại giống hệt ông nội. Cộng thêm dị nghị của hàng xóm lẫn bạn bè, anh Zhang cho rằng trong lúc mình đi làm xa, vợ và bố mình đã có "gì đó" với nhau.

Chồng nghi vợ ngoại tình vì con sinh ra quá giống ông nội - Ảnh minh họa: Sohu

Mầm mống nghi ngờ ngày càng lớn khiến anh Zhang vô cùng khó chịu. Để tìm câu trả lời cho mình, anh quyết định làm xét nghiệm ADN. Thậm chí vì sợ nhầm lẫn, ông bố trẻ còn làm xét nghiệm ở 3 bệnh viện khác nhau. Sau 1 tuần chờ đợi, anh Zhang thở phào nhẹ nhõm vì kết quả xét nghiệm cho thấy anh và đứa bé đúng là có quan hệ huyết thống cha con.

Cứ tưởng từ nay gia đình sẽ sóng yên biển lặng, không ngờ vợ anh Zhang sau khi biết chồng nghi mình ngoại tình với bố chồng đã kiên quyết đòi ly hôn. Cô cho rằng sự xúc phạm này quá lớn và khó lòng có thể tha thứ cho chồng.

Theo các chuyên gia di truyền học, ngoại hình của đứa trẻ phụ thuộc vào yếu tố gen trội và gen lặn, di truyền giữa nhiều thế hệ, môi trường sống, thói quen lẫn hành vi... Chính vì vậy con cái đôi khi không giống cha mẹ mà lại giống ông bà, thậm chí chú bác, cô dì trong họ hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-vo-ngoai-tinh-vi-con-sinh-ra-y-het-ong-noi-chong-di-khap-noi-xet-nghiem-adn-va-cai-ket-tan-cua-nat-nha-388797.html