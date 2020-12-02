Nghi vợ ngoại tình vì con sinh ra y hệt ông nội, chồng đi khắp nơi xét nghiệm ADN và cái kết tan cửa nát nhà

Thế giới 02/12/2020 10:30

Chồng nghi vợ ngoại tình vì con sinh ra không giống mình mà lại y hệt ông nội. Sau khi làm xét nghiệm ADN tận 3 lần, anh chồng đã có câu trả lời cho mình, tuy nhiên gia đình cũng vì vậy mà tan vỡ.

Người xưa có câu "giỏ nhà ai quai nhà nấy" để nói về những đặc điểm tương đồng về tính cách, ngoại hình giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên những nhà khoa học đã chứng minh rằng đôi khi con cái trông không hề giống cha mẹ do ảnh hưởng của gen trội và gen lặn. 

Người đàn ông họ Zhang (sống tại Trung Quốc) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Anh Zhang và vợ thành đôi là do mai mối. Sau khi kết hôn, anh Zhang thường xuyên phải đi làm xa nhà nên việc sinh con không được thuận lợi. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với 2 vợ chồng, sau 6 tháng kết hôn, người vợ đã mang thai.

Tuy hay đi làm xa nhưng anh Zhang luôn cố gắng về thăm vợ con ngay khi có thể. Anh cũng dự định sẽ chuyển công tác về gần nhà để có thời gian cho gia đình.

Thời gian gần đây, anh Zhang nhìn con trai và nảy sinh điều nghi ngờ. Chẳng hiểu sao đứa trẻ càng lớn càng không giống bố mà lại giống hệt ông nội. Cộng thêm dị nghị của hàng xóm lẫn bạn bè, anh Zhang cho rằng trong lúc mình đi làm xa, vợ và bố mình đã có "gì đó" với nhau. 

xet nghiem adn 1
Chồng nghi vợ ngoại tình vì con sinh ra quá giống ông nội - Ảnh minh họa: Sohu

Mầm mống nghi ngờ ngày càng lớn khiến anh Zhang vô cùng khó chịu. Để tìm câu trả lời cho mình, anh quyết định làm xét nghiệm ADN. Thậm chí vì sợ nhầm lẫn, ông bố trẻ còn làm xét nghiệm ở 3 bệnh viện khác nhau. Sau 1 tuần chờ đợi, anh Zhang thở phào nhẹ nhõm vì kết quả xét nghiệm cho thấy anh và đứa bé đúng là có quan hệ huyết thống cha con. 

Cứ tưởng từ nay gia đình sẽ sóng yên biển lặng, không ngờ vợ anh Zhang sau khi biết chồng nghi mình ngoại tình với bố chồng đã kiên quyết đòi ly hôn. Cô cho rằng sự xúc phạm này quá lớn và khó lòng có thể tha thứ cho chồng. 

Theo các chuyên gia di truyền học, ngoại hình của đứa trẻ phụ thuộc vào yếu tố gen trội và gen lặn, di truyền giữa nhiều thế hệ, môi trường sống, thói quen lẫn hành vi... Chính vì vậy con cái đôi khi không giống cha mẹ mà lại giống ông bà, thậm chí chú bác, cô dì trong họ hàng. 

Đang là nữ thần trong mắt cả trăm triệu người, hình tượng của cô nàng streamer này bất ngờ "sụp đổ" chỉ vì một chi tiết khi lên sóng

Đang là nữ thần trong mắt cả trăm triệu người, hình tượng của cô nàng streamer này bất ngờ "sụp đổ" chỉ vì một chi tiết khi lên sóng

Phùng Đề Mặc đang được coi là streamer có tầm ảnh hưởng số một tại Trung Quốc, nhưng cô nàng vừa gặp một sự cố khó đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây sốc vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích