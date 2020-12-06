Từ lúc biết cô gái "bán hoa" bị nhiễm HIV, nhiều người đàn ông sống trong căng thẳng, dằn vặt tột độ. Tuy nhiên người này còn che giấu một bí mật khiến tất cả sốc nặng.

Mới đây, trang ETtoday đã chia sẻ câu chuyện hy hữu về cô gái "bán hoa" họ Ayu ở Quảng Đông (Trung Quốc) khiến nhiều người sốc nặng. Cô Ayu biết mình bị nhiễm HIV nhưng vẫn cố tình quan hệ tình dục với hàng trăm người đàn ông, trong đó ít nhất 5 người đã xác định được danh tính.

Theo điều tra của cảnh sát, Ayu quê ở tỉnh Quảng Tây. Cuối năm 2019, lấy lý do mưu sinh, Ayu đã bán dâm tại phố đèn đỏ thuộc khu vực Vạn Hưng Đông và Đạo Nam Trấn ở thành phố Ân Bình (Quảng Đông).

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến khi bị bắt vào ngày 6/7/2020, Ayu đã quan hệ với hàng trăm người đàn ông khác nhau. Đầu tháng 7, Ayu bị bắt về đồn trong một đợt truy quét mại dâm. Lúc này, cô mới thú nhận biết bản thân bị nhiễm HIV nhưng vẫn hành nghề mại dâm.

Gái làng chơi nhiễm HIV bị bắt giam - Ảnh: ETtoday

Tuy nhiên, Ayu còn che giấu một bí mật khiến nhiều người hoang mang hơn nữa. Cảnh sát phát hiện Ayu vốn là người chuyển giới từ nam sang nữ. Sau đó, Ayu đã làm lại giấy tờ tùy thân và chỉnh sửa lại giới tính.

Những khách hàng từng quan hệ với Ayu khi biết cô bị nhiễm HIV đều vô cùng hối hận, nhưng khi biết Ayu từng là đàn ông, họ còn sốc hơn gấp vạn lần.

Mới đây, tòa án thành phố Ân Bình đã tiến hành xét xử vụ việc nói trên. Tòa án khẳng định Ayu biết mình mắc bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn bất chấp tham gia hoạt động mại dâm. Đây là hành vi xem thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật. Tuy nhiên phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-minh-nhiem-hiv-nhung-van-ban-dam-cho-hang-tram-nguoi-my-nu-lo-bi-mat-khung-khiep-khien-khach-lang-choi-khoc-rong-389270.html