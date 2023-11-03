Vụ nổ khí gas ở Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi), tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất, khiến 9 người bị thương.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiều 3/11, ông Hà Hoàng Việt Phương - trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi - xác nhận có vụ nổ bình khí gas CO2 bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất (thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất) khiến 9 người bị bỏng.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày. Sau vụ tai nạn, tất cả được chuyển đến bệnh viên cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ nổ khí gas ở Khu công nghiệp Dung Quất - Ảnh: Dân Việt

"Hiện chúng tôi đang yêu cầu Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất báo cáo cụ thể sự việc. Thời gian đến sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh triệt để vấn đề an toàn lao động tại các công trường, nhà máy ở Khu kinh tế Dung Quất", ông Phương nói.

Lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam (tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận lúc 14h15 chiều 3/11, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân là người lao động của Nhà máy đóng tàu Dung Quất nhập viện trong tình trạng bị bỏng.

Tiếp nhận, bệnh viện đã phân loại mức độ bỏng và xử lý cho từng trường hợp. Trong đó, có 4 người bị bỏng nặng trên 30%, 5 người còn lại bỏng ở các mức độ thấp hơn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi xử lý ban đầu, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam xác định có 7 bệnh nhân vượt khả năng điều trị và làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Liên quan đến vụ việc, đến tối cùng ngày, dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, xác định nguyên nhân ban đầu do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ vào trong két trống, cùng lúc các công nhân tiến hành công việc hàn, hơi dầu phát sinh trong két trống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy, nổ, khiến 9 công nhân bị bỏng. 9 công nhân này đều là thợ lắp ráp.

Nổ khí ga ở Khu kinh tế Dung Quất khiến 9 người bị bỏng Tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đã xảy ra vụ nổ khí ga làm nhiều công nhân trọng thương.

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