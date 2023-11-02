Máy lạnh đang sửa phát nổ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Cà Mau

Đời sống 02/11/2023 19:49

Công an H.U Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ nổ máy lạnh đang sửa khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 2/11, theo tin từ Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), đơn vị này đang phối hợp cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ nổ máy lạnh khi thợ đang sửa chữa, khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 14h15 cùng ngày, anh N.C.L. (33 tuổi, chủ cơ sở sửa điện lạnh ở khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh) cùng 2 nhân viên là T.Q.K. (17 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh) và V.C.T. (25 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) sửa máy lạnh thuê cho khách.

Máy lạnh đang sửa phát nổ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Cà Mau - Ảnh 1
Nổ máy lạnh đang sửa khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong lúc đang sửa, lốc của máy lạnh (một động cơ điện dạng kín, có khả năng hút đẩy gas trong dàn ống của máy lạnh) bất ngờ phát nổ làm 3 người trên bị thương.

Ngay lúc đó, người nhà của anh N.C.L. đưa T.Q.K. và V.C.T. đến Trung tâm Y tế huyện U Minh để điều trị. Tuy nhiên, em T.Q.K. tử vong trước khi đến được bệnh viện. Hiện, anh V.C.T. đang điều trị tại Trung Tâm Y tế huyện U Minh, còn anh N.C.L. bị thương nhẹ.

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