Vụ hai chị em dâu bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể người em sau 4 ngày

Đời sống 02/11/2023 18:26

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị H. Thi thể chị H được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 1,5km.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 2/11, thông tin từ UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị H. (31 tuổi, trú tại thôn 12) nạn nhân bị mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua.

Chị Nguyễn Thị H. cùng chị dâu là Tống Thị T. bị lũ cuốn, mất tích từ ngày 30/10 khi đi làm về. 15h chiều cùng ngày, thi thể chị T. đã được tìm thấy. 

Vụ hai chị em dâu bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể người em sau 4 ngày - Ảnh 1
Khu vực nơi tìm thấy thi thể chị H - Ảnh: VOV

Sau đó, lực lượng khoảng 200 người gồm công an, quân đội, dân quân cùng nhiều người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm thi thể chị H. cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm người chia nhau theo từng tốp, đi qua đường rừng, tìm ở những khu vực khe suối.

Đến trưa hôm nay (2/11) thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực suối Bánh Rán, cách vị trí bị mất tích khoảng 1,5 km.

 

Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ hai chị em dâu bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể người em sau 4 ngày - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được tìm  - cách vị trí bị mất tích khoảng 1,5 km - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VOV, khoảng 10h ngày 30/10, chị Tống Thị T. (33 tuổi) cùng em dâu Nguyễn Thị H. (31 tuổi, cùng trú thôn 12, xã Hà Linh) đi làm thuê tại trang trại gà tại địa phương. Trên đường về, cả hai bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Người nhà không thấy hai chị em trở về nên thông báo cho lực lượng chức năng tại địa phương nhờ phối hợp tìm kiếm.

Thời điểm xảy ra sự việc, huyện Hương Khê có mưa lớn nên quá trình tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 15h ngày 30/10, thi thể chị Tống Thị T. được tìm thấy.

Mưa lũ đã khiến 3 người chết ở huyện Hương Khê, gồm: chị Tống Thị T. (SN 1990) và Nguyễn Thị H. (SN 1992, cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê); em Nguyễn Văn D. (SN 2011, trú tại xã Hương Thủy).

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Vào ngày 2/11, bé Dương Ngọc A. (4 tuổi) bị bố đẻ đạp vào người, cầm hai chân ném ra đường đi giám định thương tật.

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