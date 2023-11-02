Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, liên quan tới vụ án chồng sát hại vợ vì bị cấm sử dụng điện thoại, ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Phong Minh cho biết, Suẩn vốn là người gốc ở địa phương khác. Sau khi lập gia đình, đối tượng về xã Phong Minh sinh sống, làm ăn.

Vợ chồng Suẩn vốn sinh hạ được 3 người con (con gái cả đã có gia đình riêng, hiện còn 2 người con nhỏ đang ở cùng bố mẹ). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm trên, vợ chồng Suẩn chưa từng xảy ra xô xát tới mức để chính quyền phải can thiệp, giải quyết.

Bản thân đối tượng sống khá khép kín, không xích mích với hàng xóm láng giềng. Thông tin Suẩn ra tay sát hại vợ khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, chỉ có 2 vợ chồng Suẩn ở nhà.

Đối tượng Triệu Chòi Suẩn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào trưa ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn để điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, Triệu Chòi Suẩn (tên thường gọi Triệu Tài Thuật) dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) đánh vợ là chị Đặng Thị L.. Ngay sau đó, người dân đã can ngăn và đưa chị L. cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Triệu Chòi Suẩn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên xảy ra mâu thuẫn.

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