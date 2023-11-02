Hai người con nhỏ bơ vơ sau khi cha sát hại mẹ chỉ vì bị cấm sử dụng điện thoại

Đời sống 02/11/2023 14:44

Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, liên quan tới vụ án chồng sát hại vợ vì bị cấm sử dụng điện thoại, ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Phong Minh cho biết, Suẩn vốn là người gốc ở địa phương khác. Sau khi lập gia đình, đối tượng về xã Phong Minh sinh sống, làm ăn.

 

Vợ chồng Suẩn vốn sinh hạ được 3 người con (con gái cả đã có gia đình riêng, hiện còn 2 người con nhỏ đang ở cùng bố mẹ). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm trên, vợ chồng Suẩn chưa từng xảy ra xô xát tới mức để chính quyền phải can thiệp, giải quyết.

Bản thân đối tượng sống khá khép kín, không xích mích với hàng xóm láng giềng. Thông tin Suẩn ra tay sát hại vợ khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, chỉ có 2 vợ chồng Suẩn ở nhà.

Hai người con nhỏ bơ vơ sau khi cha sát hại mẹ chỉ vì bị cấm sử dụng điện thoại - Ảnh 1
Đối tượng Triệu Chòi Suẩn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào trưa ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn để điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, Triệu Chòi Suẩn (tên thường gọi Triệu Tài Thuật) dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) đánh vợ là chị Đặng Thị L.. Ngay sau đó, người dân đã can ngăn và đưa chị L. cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. 

Tại cơ quan công an, Triệu Chòi Suẩn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân người cha ném con gái 3 tuổi ra đường, dẫn đến rạn xương vai

Nguyên nhân người cha ném con gái 3 tuổi ra đường, dẫn đến rạn xương vai

Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé bị bố đẻ cầm hai chân ném ra đường đi giám định thương tật.

Xem thêm
Từ khóa:   giết vợ mâu thuẫn gia đình tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội