Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe máy xảy ra trên đường ĐT 767 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 2/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường tỉnh lộ 767 làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Vụ va chạm giao thông khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, xe tải đông lạnh biển số 60C-377.13 lưu thông trên đường tỉnh lộ 767 hướng huyện Vĩnh Cửu đi huyện Trảng Bom.

Khi đến khu vực trước chợ Việt Giai (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì va chạm với xe máy chở 4 chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ và người còn lại bị thương.

Qua xác minh bước đầu, các nạn nhân đều ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, gồm T.Q.Đ. (28 tuổi), N.P.G. (22 tuổi) và N.T. tử vong. Nạn nhân N.V.C. (27 tuổi) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ Vietnam+, tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, vỡ nát nhiều bộ phận; phần đầu xe tải biến dạng khiến tài xế mắc kẹt bên trong. Người dân phải hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân.

ĐT 767 là tuyến đường chính kết nối huyện Vĩnh Cửu ra Quốc lộ 1 (huyện Trảng Bom) đi qua Khu Công nghiệp Sông Mây. Do đó lượng xe lưu thông qua đây khá đông. Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn không có dải phân cách.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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