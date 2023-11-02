Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, TP Nha Trang.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 1/11, khi anh T.Đ.H. (20 tuổi) đang làm việc trong quán ăn vặt tự mở trên đường Lý Nam Đế, phường Phước Long thì anh Trương Nguyễn Hữu Phước (23 tuổi) tới tìm gặp.
Trò chuyện được một lúc, hai người lớn tiếng cãi vã. Anh H. bị Phước cầm dao đâm, ngã gục. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng thương tích nặng đã tử vong sau đó.
Theo thông tin từ VTC News, người dân cho hay, anh H. quê ở huyện Diên Khánh, thuê căn nhà trên làm chủ quán ăn vặt như xiên que, chân gà nướng, đồ ăn sáng khoảng một tháng.
Mọi người đánh giá anh H. tính hiền, hòa đồng với hàng xóm xung quanh và chịu khó làm việc.
Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan. Ngoài ra, Trương Nguyễn Hữu Phước bị công an đưa về trụ sở phục vụ điều tra.