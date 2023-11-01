Do bà đang làm cá để nấu ăn và không để ý, cháu M.V.S.T. (SN 2022) đã vào chuồng trâu của gia đình thì bị con trâu giẫm đạp, húc vào người. Sau cú va chạm mạnh, cháu T. tử vong.

Theo thông tin từ báo Thừa Thiên Huế, vào lúc khoảng 8h30 ngày 1/11, cháu M.V.S.T. sinh năm 2022, trú tại thôn Giang Chế ở nhà cùng với bà cố là bà N.T.H., sinh năm 1943. Do bà H. đang làm cá để nấu ăn và không để ý nên cháu T. đã vào chuồng trâu của gia đình thì bị con trâu giẫm đạp, húc vào người. Sau cú va chạm mạnh, cháu T. tử vong.

Sau vụ việc, công an xã đã đến làm việc với gia đình để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, đại diện chính quyền địa phương thông tin, hoàn cảnh gia đình của ba mẹ cháu bé vô cùng khó khăn. Ngôi nhà hiện tại ở 4 thế hệ. Ba mẹ cháu còn rất trẻ, chưa có việc làm ổn định, mới có được đứa con đầu lòng.

Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào chiều 12/8, ông N.V.M. (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đến căn chòi ở cánh đồng xã Phú Mỹ Hưng dắt con trâu đực nặng khoảng 200kg về nhà. Lúc này, ông M. không may bị con vật húc.

Người thân đi tìm phát hiện ông M. nằm tử vong bên cạnh chuồng trâu, cơ thể có nhiều vết thương. Riêng con trâu bị đứt dây, sừng dính nhiều vết máu.

Con trâu húc chủ tử vong vào ngày 12/8 - Ảnh: Báo Dân trí

Công an huyện Củ Chi đã đến khám nghiệm hiện trường. Cùng ngày, Lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã dùng súng bắn hạ con vật này.

Đại diện UBND xã Phú Mỹ Hưng cho biết địa phương đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông M. không may bị trâu húc. Gia đình coi đây là tai nạn không mong muốn nên đã nhận lại trâu để bán lo chi phí ma chay.

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