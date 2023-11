Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Nam Định (tỉnh Nam Định), cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP.Nam Định sẽ thực hiện theo công văn hỏa tốc số 754 về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường. Công văn được ông Nguyễn Thế Lâm ký hôm qua 31/10.

Cụ thể, theo công văn, Phòng GD-ĐT TP.Nam Định yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Nam Định tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh.