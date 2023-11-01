Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ

Đời sống 01/11/2023 10:51

Cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng sơ chế nhộng tằm của gia đình bà Nguyễn Thị Nguồn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 10h50 ngày 31/10 xảy ra vụ hỏa hoạn tại xưởng sơ chế nhộng tằm của gia đình bà Nguyễn Thị Nguồn (ngụ tổ dân phố 5B, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Cụ thể, trong lúc hàng chục người đang sơ chế nhộng tằm thì phát hiện ngọn lửa và khói đen xuất hiện phía sau nhà xưởng. Những người này chạy thoát ra ngoài và cấp báo vụ việc với các cơ quan chức năng.

Do xưởng chế biến nhộng tằm có nhiều thứ dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xưởng của gia đình bà Nguồn. Cột khói bốc cao hàng chục mét và nhanh chóng lan qua căn nhà xây của gia đình bên cạnh.

Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ - Ảnh 1Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (tại TP Bảo Lộc) đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để dập lửa. Công an TP Bảo Lộc và UBND phường Lộc Tiến cũng huy động nhiều lực lượng phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy.

 

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các ngôi nhà khác trong khu vực. Tuy nhiên lúc này, gia đình bà Nguồn trình báo còn nhiều tài sản như tiền, vàng bên trong đống đổ nát.

Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ - Ảnh 3
Tài sản bị cháy rụi - Ảnh: Báo Tiền Phong
Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ - Ảnh 4
Một số tài sản, vật dụng được đưa ra khỏi đám cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an TP Bảo Lộc và các lực lượng hỗ trợ đã nhanh chóng đào bới đống đổ nát tìm kiếm tài sản giúp gia đình bà Nguồn.

 

Sau hơn 10 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc tủ gỗ nhỏ trong đống đổ nát, đưa ra ngoài an toàn. Toàn bộ tài sản cất trong tủ bao gồm hàng chục cây vàng, hơn 30 triệu đồng tiền mặt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... của gia đình bà Nguồn vẫn còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đã bàn giao toàn bộ số tài sản nói trên cho gia đình.

Theo số liệu thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn gần như thiêu rụi hoàn toàn xưởng sơ chế nhộng tằm bằng nhà tiền chế, 2 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp điện cùng một số tài sản khác của gia đình bà Nguồn.

 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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