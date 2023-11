Sau đám cháy lớn, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (sinh năm 1998, trú xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.