Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm do rơi xuống nơi ngập nước

Đời sống 01/11/2023 06:10

UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 31/10, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 bé trai bị tử vong.

Bé trai là P.A.K. (SN 2022), trú thôn 9, xã Bắc Trạch. Vào sáng cùng ngày, bé K. ra chơi trước nhà, không may bị rơi xuống khu vực bị ngập do mưa lũ. Khi gia đình phát hiện ra thì bé K. đã tử vong.

Thi thể của bé trai được gia đình đưa về nhà và tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm do rơi xuống nơi ngập nước - Ảnh 1
Khu vực nơi cháu K. tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, nước trên sông Nhật Lệ dâng lên rất cao. Tỉnh đã yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến mưa lớn, gió mạnh trên biển để thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền biết chủ động phòng tránh; chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm do rơi xuống nơi ngập nước - Ảnh 2
Những ngày qua, tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, nước trên sông Nhật Lệ dâng lên rất cao - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến tình trạng sạt lở, ngập lụt và chia cắt diễn ra cục bộ tại một số địa phương. Tại xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa), cầu Cha Rào bị ngập khoảng 1 m, ngầm tràn thôn 4 Đức Phú đi xóm Cồn Ran ngập 0,5 m khiến giao thông bị chia cắt.

Tại huyện Bố Trạch, một số điểm trên tuyến Quốc lộ 15 và các tuyến giao thông liên xã Cự Nẫm (thị trấn Nông trường Việt Trung) bị ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông. Ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, một số đoạn đường bị sạt lở, giao thông ách tắc.

 

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