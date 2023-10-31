Lời kể của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong: Tiếng la hét thất thanh, mọi người đều kêu khóc

Đời sống 31/10/2023 13:28

Là người duy nhất bị thương nhẹ, lái xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn liên hoàn tại Lạng Sơn đã có những chia sẻ bước đầu về diễn biến vụ tai nạn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h10 sáng ngày 31/10, tại Km70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B - 036.57 đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe sơmi rơ-moóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. 

Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 10 người bị thương.

Lời kể của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong: Tiếng la hét thất thanh, mọi người đều kêu khóc - Ảnh 1
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 5 người, làm bị thương 10 người - Ảnh: Báo Lao Động

Ông Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tài xế xe khách BKS 14B-036.57) cho biết, hiện chỉ bị đau ở chân phải và đang chờ làm việc với cơ quan điều tra.

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng trong sáng 31/10, ông Trọng kể, đoàn khách thuê xe và ông Trọng là người lái đưa họ từ Hạ Long, Quảng Ninh lên Lạng Sơn để làm lễ hầu đồng. Tối qua, lúc mọi người làm lễ, ông Trọng ngủ trên xe để lấy sức vì theo kế hoạch sẽ về luôn trong đêm. Mọi người lễ xong thì lên xe ra về.

Khi đi đường, ông Trọng thấy có đặt một khúc gỗ to bằng cổ tay cách xe đầu kéo khoảng 15 m, ở gần đuôi xe có thêm ít cành cây chứ không có biển cảnh báo hay phản quang gì cả. Cách đó 50 m, khi phát hiện như vậy thì có xe container đi theo chiều ngược lại, ông Trọng phanh và đánh lái ra tránh song không kịp nữa.

Ông Trọng khẳng định khi đó không buồn ngủ, bản thân làm nghề lái xe từ năm 1986 nên việc phân phối sức khoẻ và giữ tỉnh táo khi lái xe là hoàn toàn chủ động.

Lời kể của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong: Tiếng la hét thất thanh, mọi người đều kêu khóc - Ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Vnews, tại hai Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, đến trưa 31/10, tất cả 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng (lý trình khoảng km70+800, trên Quốc lộ 1A) đã được các y bác sỹ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe.

Bà Võ Thị Hà (ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - nạn nhân vụ tai nạn kể lại, sau khi lễ xong tại ngôi đền ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoàn khách ra xe về. Vừa đi được vài km, xe ô tô gặp nạn. Thời điểm đó, đa số người có mặt trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng động mạnh, tiếng la hét thất thanh, bà vội vàng tìm kiếm người thân. Gia đình bà Hà có ba người đi chuyến xe này gồm hai vợ chồng và người em chồng. Tất cả điều bị thương. 

Lời kể của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong: Tiếng la hét thất thanh, mọi người đều kêu khóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bà Mai Thị Bông (thành phố Hạ Long) - nạn nhân vụ tai nạn kể lại, lúc lên xe ngồi, bà còn thức, nhìn ra đường khá tối. Đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh, bà ngất đi. Vài phút sau, bà Bông tỉnh lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc. Cánh cửa xe khách bật ra, bà nhanh chóng bò ra khỏi xe. Bà Bông bị thương ở mắt. 

 

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn

Cơ quan y tế tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại có hai bệnh nhân bị thương nặng, được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục cứu chữa, một số khác đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

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