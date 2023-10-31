Diễn biến MỚI trong vụ nam thanh niên truy sát cả gia đình khiến bố và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch

Đời sống 31/10/2023 10:56

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn) - đối tượng dùng rựa chém chết cha và anh ruột có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh.

Theo thông tin từ VOV, vào sáng 31/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở  xã An Nhơn, thị xã An Nhơn để điều tra hành vi chém 2 người thân trong gia đình tử vong.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thông tin, Hồ Thanh Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh. Hiện tại, Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án và sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần đối với Hồ Thanh Cường.

Diễn biến MỚI trong vụ nam thanh niên truy sát cả gia đình khiến bố và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 8h sáng ngày 30/10, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, con ruột ông C.) bất ngờ dùng dao chém 3 người trong gia đình.

Hậu quả, ông C. tử vong tại chỗ; người anh trai của Cường được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng cũng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Mẹ Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

 

Diễn biến MỚI trong vụ nam thanh niên truy sát cả gia đình khiến bố và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Người dân nơi đây cũng cho biết, thường ngày thấy Cường cũng bình thường như bao người khác, vẫn vui vẻ, tuy nhiên không biết lý do gì sáng hôm nay (30/10) lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Cũng theo người dân, trước đây, Cường học rất giỏi và anh mới bị bệnh tâm thần thời gian gần đây. Ông H.H.C có 5 người con, Cường là con trai út, anh cũng có 1 người chị mắc bệnh tâm thần. Đau lòng hơn, anh trai của Cường mới ở TP. HCM về chuẩn để bị dự đám cưới một người cháu, hôm nay lại xảy ra việc.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn

Vào rạng sáng ngày 31/10, tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 11 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   truy sát gia đình tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 22 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 44 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 