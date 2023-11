Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn) - đối tượng dùng rựa chém chết cha và anh ruột có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh.

Theo thông tin từ VOV, vào sáng 31/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn để điều tra hành vi chém 2 người thân trong gia đình tử vong.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thông tin, Hồ Thanh Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh. Hiện tại, Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án và sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần đối với Hồ Thanh Cường.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 8h sáng ngày 30/10, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, con ruột ông C.) bất ngờ dùng dao chém 3 người trong gia đình.

Hậu quả, ông C. tử vong tại chỗ; người anh trai của Cường được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng cũng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Mẹ Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Người dân nơi đây cũng cho biết, thường ngày thấy Cường cũng bình thường như bao người khác, vẫn vui vẻ, tuy nhiên không biết lý do gì sáng hôm nay (30/10) lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Cũng theo người dân, trước đây, Cường học rất giỏi và anh mới bị bệnh tâm thần thời gian gần đây. Ông H.H.C có 5 người con, Cường là con trai út, anh cũng có 1 người chị mắc bệnh tâm thần. Đau lòng hơn, anh trai của Cường mới ở TP. HCM về chuẩn để bị dự đám cưới một người cháu, hôm nay lại xảy ra việc.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn Vào rạng sáng ngày 31/10, tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 11 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-nam-thanh-nien-truy-sat-ca-gia-inh-khien-bo-va-anh-ruot-tu-vong-me-nguy-kich-627609.html