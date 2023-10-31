Vào rạng sáng ngày 31/10, tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 11 người bị thương.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 31/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương tại địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Nguyên nhân được xác định ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 sau khi lễ tại đền Châu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng), về đến Km70+830, quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo mang BKS 98C-016.45 rồi văng sang bên trái đường.
Cùng lúc này, ô tô đầu kéo khác (tài xế là anh Nguyễn Thành Bảo, 27 tuổi, trú Bình Định) đi đến, tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ.
Theo thông tin từ VietNamNet, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo BKS 98C-016.45 bị hư hỏng, đang dừng, đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Báo cáo nêu rõ, xe đầu kéo đang dừng đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16m.
Qua test nhanh, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.
Vụ tai nạn xảy ra vào 2h10 sáng nay (31/10). Tài xế xe 16 chỗ là ông Quách Đình Trọng (57 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh). Tài xế ô tô đầu kéo BKS 98C-016.45 chở xi măng là anh Nguyễn Văn Tuân (48 tuổi, trú Hiệp Hòa, Bắc Giang).