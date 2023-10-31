Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 31/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương tại địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 1A - Ảnh: Báo Dân trí

Nguyên nhân được xác định ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 sau khi lễ tại đền Châu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng), về đến Km70+830, quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo mang BKS 98C-016.45 rồi văng sang bên trái đường.