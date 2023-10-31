Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn

Đời sống 31/10/2023 09:57

Vào rạng sáng ngày 31/10, tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 11 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 31/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương tại địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). 

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 1A - Ảnh: Báo Dân trí

Nguyên nhân được xác định ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 sau khi lễ tại đền Châu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng), về đến Km70+830, quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo mang BKS 98C-016.45 rồi văng sang bên trái đường. 

Cùng lúc này, ô tô đầu kéo khác (tài xế là anh Nguyễn Thành Bảo, 27 tuổi, trú Bình Định) đi đến, tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ.

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 Cú va chạm mạnh đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo BKS 98C-016.45 bị hư hỏng, đang dừng, đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Báo cáo nêu rõ, xe đầu kéo đang dừng đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16m. 

Qua test nhanh, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 3Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 4
Hiện trường vương vãi đầy những mảnh vỡ, các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Vụ tai nạn xảy ra vào 2h10 sáng nay (31/10). Tài xế xe 16 chỗ là ông Quách Đình Trọng (57 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh). Tài xế ô tô đầu kéo BKS 98C-016.45 chở xi măng là anh Nguyễn Văn Tuân (48 tuổi, trú Hiệp Hòa, Bắc Giang).

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