Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn

Đời sống 31/10/2023 13:19

Cơ quan y tế tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại có hai bệnh nhân bị thương nặng, được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục cứu chữa, một số khác đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Vnews, vào khoảng 9h ngày 31/10, 3 trong sáu nạn nhân bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đã được xử lý vết thương. Những trường hợp này bị thương nhẹ hơn nên sau khi thăm khám, Trung tâm đã đồng ý cho nạn nhân chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ba trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt, sườn đã được điều trị và có thể cho chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi theo nhu cầu.

 

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Các nạn nhân bị thương được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Vnews

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Nguyễn Tiến Lâm thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31/10, Trung tâm nhận được tin báo và yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn. Đơn vị đã ngay lập tức điều động cán bộ, y bác sỹ cùng xe cứu thương đến hiện trường, đưa 7 nạn nhân về điều trị; trong đó, một trường hợp được phát hiện đã tử vong khi đến Trung tâm. Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi về đến Trung tâm Y tế huyện, các nạn nhân bị thương vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Bác sỹ đã kiểm tra, kịp thời xử lý chấn thương, đồng thời động viên nạn nhân yên tâm điều trị. 

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Hai trường hợp nặng, sau khi được kiểm tra, các y bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ thành công, một người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh; một người điều trị tại Trung tâm. Hai trường hợp còn lại xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. 

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 2h10 ngày 31/10, tại Km70+830, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chắm Non (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô hợp đồng chở khách 16 chỗ 14B - 036.57 với xe ô tô đầu kéo 98C - 016.45, kéo theo sơmi rơ moóc 98R - 013.79.

Sau đó, xe ô tô hợp đồng chở khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo 77H - 041.15, kéo theo Sơmi rơ moóc 77R - 046.08 chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, 5 người tử vong, 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. 

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định xe khách 14B - 036.57 khi tới đoạn đường trên là dốc cua, trời tối lại không có đèn đường nên đã tông vào đuôi bên trái xe ô tô đầu kéo 98C - 016.45 bị hư hỏng, đang dừng, đỗ bên đường. Kết quả test nhanh từ Cục Cảnh sát Giao thông, cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn

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Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương tại Lạng Sơn, hiện danh tính của các nạn nhân đã được xác minh.

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