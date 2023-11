Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tại nạn giao thông trên.

Tại hiện trường, ông Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Các nạn nhân bị thương gồm: Võ Thị Hà (SN 1963), Lê Thị Nhàn (SN 1970), Mai Thị Bông (SN 1948), Nguyễn Thị Loan (SN 1969), Vũ Thị Thanh (SN 1968) Nguyễn Thị Ngoan (SN 1964), Bùi Duy Quân (SN 1967), Vũ Công Tiến (SN 1960) Nguyễn Thị Huệ (SN 1978), Vũ Thị Thúy (SN 1971), đều ở Quảng Ninh.

Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngay sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên QL1A đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Nhân Dân

Ông Hùng cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang điều trị. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc. Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.