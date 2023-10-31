Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn

Đời sống 31/10/2023 11:17

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương tại Lạng Sơn, hiện danh tính của các nạn nhân đã được xác minh.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, vào 2h10 sáng nay (31/10), trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đến bệnh viện. 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tại nạn giao thông trên.

Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn - Ảnh 1Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Tại hiện trường, ông Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Các nạn nhân tử vong gồm: Cao Văn Toàn (SN 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Ngô Thị Nga (SN 1971), Bùi Thị Thủy (SN 1970), Trần Thị Thanh (SN 1952), Bùi Đức Thuận (SN 1980).

Các nạn nhân bị thương gồm: Võ Thị Hà (SN 1963), Lê Thị Nhàn (SN 1970), Mai Thị Bông (SN 1948), Nguyễn Thị Loan (SN 1969), Vũ Thị Thanh (SN 1968) Nguyễn Thị Ngoan (SN 1964), Bùi Duy Quân (SN 1967), Vũ Công Tiến (SN 1960) Nguyễn Thị Huệ (SN 1978), Vũ Thị Thúy (SN 1971), đều ở Quảng Ninh.

Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn - Ảnh 3
Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngay sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên QL1A đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Danh tính 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn - Ảnh 4
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Nhân Dân

 

Ông Hùng cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang điều trị. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc. Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.

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